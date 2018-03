Real Madrid vs. PSG se encuentran en un camino bifurcado: a un lado la gloria y al otro el precipicio. Así se presenta la vuelta de los octavos de final de Champions League , con ligera ventaja para los madridistas por el 3-1 de la ida y con los parisinos desprovistos de su máxima estrella, el brasileño Neymar, quien fue operado de forma exitosa en Belo Horizonte. Para algunos puede tratarse de un trámite; para otros de una “guerra’ de 90 minutos que solo tendrá a un equipo en pie: el Real Madrid o el PSG.



Un duelo en donde la historia quedará por escribir para el vencedor, porque el camino hasta el trofeo será todavía largo, pero el precipicio es seguro para quien quede apeado, puesto que Europa es para ambos el único objetivo que les permite salvar la temporada, aunque el PSG se lleve la liga de su país.



PSG vs. Real Madrid: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Canal Perú 2:45 p.m. ESPN Bolivia 2:45 p.m. ESPN Ecuador 2:45 p.m. ESPN México 1:45 p.m. ESPN Colombia 2:45 p.m. ESPN Nueva York 2:45 p.m. California 11:45 a.m. Argentina 4:45 p.m. ESPN Chile 4:45 p.m. ESPN España 8:45 p.m.

Casas de apuestas Bettson PSG : 196 Empate: 4.20 Real Madrid: 3.65

El PSG se ha conjurado para lograr lo que en la capital francesa se presenta como una hazaña. Sin su máxima estrella, y pese a que cuentan con uno de los mejores planteles del mundo, se han apuntado a la épica y no han dejado de calentar el partido desde su derrota en la ida ante el Real Madrid, con críticas duras al arbitraje.



Solo superar la eliminatoria salvaría el proyecto catarí, que no se sacia con los tres títulos nacionales y que precisa de una gesta europea que justifique la multimillonaria inversión que ha puesto en peligro el equilibrio financiero de la entidad. Con Neymar lesionado, los focos se han puesto en Ángel Di María, un ex Real Madrid que atraviesa un gran momento de forma, que desde que comenzó 2018 sale a gol por partido y que ha logrado que la ausencia del brasileño no se note en el equipo.



Será el tercer componente de un tridente en el que también estarán el uruguayo Edinson Cavani y el francés Kylian Mbappé, pese a las molestias que arrastra en el tobillo.



Emery no quiso desvelar nada de su once, en el que las dudas pasan por el centro de la defensa, donde los brasileños Thiago Silva y Marquinhos y el joven francés Presnel Kimpembe se repartirá dos puestos; y por el pivote del centro del campo, que tras el mal partido de ida del argentino Giovani Lo Celso recaerá en un jugador más veterano, el italo-brasileño Thiago Motta o el francés Lass Diarra.



El Real Madrid, rey de Europa con la conquista de doce títulos conquistados, se resiste a encaminarse a un fin de ciclo y apela a su verdadera cara en su competición preferida para reconducir una temporada repleta de irregularidad. Todo queda en el olvido cuando suena el himno de la Liga de Campeones y sus jugadores se transforman. La temporada del equipo de Zinedine Zidane pasa por el gran reto de la 'Champions'.



Zinedine Zidane, que no ha perdido ni una eliminatoria en Champions League desde que cogió los mandos del Real Madrid, ha medido al detalle el desgaste de minutos de su plantilla, especialmente de Cristiano.



Las dudas de Zidane pasan por su centro del campo. Dos jugadores imprescindibles como el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos no llegan en las mejores condiciones.



El desgaste del duelo de ida les pasó factura, también a Marcelo que llega a tiempo para ocupar el flanco izquierdo. El técnico francés debe decidir si arriesgar, con Kroos con algo más de opciones al superar un problema articular y no muscular como Modric, o mantener su apuesta de los últimos partidos por Mateo Kovacic y un 1-4-4-2 con Lucas Vázquez en la derecha. El Real Madrid busca los cuartos de final por octava vez consecutiva. Será clave marcar y lo ha hecho en sus siete últimos partidos de octavos a domicilio, firmando incluso cinco triunfos seguidos.





PSG vs. Real Madrid: alineaciones probables



PSG: Areola; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos o Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Motta o Lass Diarra, Rabiot; Mbappé, Cavani, Di María.



Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic o Kroos, Lucas Vázquez, Bale; Cristiano Ronaldo, Benzema.



Árbitro: Felix Brych (ALE).



Estadio: Parque de los Príncipes de París.