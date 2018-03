El defensa brasileño del PSG, Dani Alves, se mostró convencido de que eliminarán al Real Madrid en octavos de final de la Champions League y darán así un paso importante para conquistar la competición. Asimismo, y como puede verse en YouTube , el lateral derecho se refirió a la muerte de Davide Astori con polémicos mensajes que han generado comentarios.



Después de mandar "un caluroso abrazo a los familiares", Dani Alves se mostró dolido, aunque no muy afectado, por el fallecimiento del capitán de la Fiorentina, pero no ocultó sus deseos de recordar que la muerte es parte de la vida. "Estoy triste por su familia. Creo que Davide hizo lo que tenía que hacer en este mundo caótico y que ahora está en un mundo mejor. En el mundo, sin embargo, miles de niños que no reciben mucha atención mueren cada día, por hambre o por otras dificultades, y son igual de importantes, pero no tienen la misma repercusión. Todos tenemos que morir tarde o temprano porque estamos de paso".



En cuanto al partido ante el Real Madrid, Alves señaló que su fe reposa en el partido de ida en el que, dijo, fueron "superiores en juego y en ocasiones de gol" y merecieron más.



"Pero el rival vive de diez minutos, que fueron suficientes para ellos. Tenemos que prolongar durante 95 minutos todo lo que hicimos bien. Si lo hacemos, nuestras opciones aumentan", indicó. Para el brasileño "no hay nada más motivante que ganar al campeón" y "mandar así un recado a los otros de que tienes armas" para ganar la Champions.



"Tenemos que jugar el partido perfecto, no pensar que podemos hacerlo en 15 minutos, que hay que estar presentes durante 95", afirmó.



Alves indicó que "la historia está para cambiarla" y recordó que fichó por el PSG para hacerlo con este club que apenas tiene palmarés europeo.