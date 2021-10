El reinicio de la fase de grupos de la Champions League no era tan favorable para el Real Madrid, dado que no lograban romper la defensa del Shakhtar. No obstante, contaron con algo de suerte unos minutos antes del descanso: Sergiy Kryvtsov anotó en su propio arco.

El encuentro llegaba a los 37 minutos, cuando no parecía generarse mayor peligro. Luka Modric fue habilitado en la mitad del campo, pero no logró girar ante la gran presión que sufrió. El equipo ucraniano fue muy agresivo en ese sentido, pero esa confianza hizo que adelanten mucho sus líneas.

Finalmente, Real Madrid pudo encontrar un espacio y Lucas Vázquez se hizo receptor de la pelota por la derecha, solo unos metros delante de la línea divisoria del terreno. El volante levantó la cabeza, analizó el panorama y decidió sacar un pase largo a la espalda de los defensores, que retrocedían con desesperación.

Karim Benzema se perfilaba para controlar la habilitación aérea, aunque tenía por delante, muy de cerca, a Sergiy Kryvtsov. El jugador del Shakhtar tuvo una buena lectura y logró anticiparse, aunque no tuvo la mejor resolución para acabar con la situación de peligro: se barrió y pateó como pudo.

Increíblemente, el balón tomó dirección de arco y sorprendió al portero Anatolii Trubin, quien se había adelantado unos metros para poder bloquear al goleador francés del Real Madrid. Los hinchas presentes en el NSC Olimpiyskiy Stadium no podían creer lo que ocurría, pero el resultado en ese momento ya era justo.