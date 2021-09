El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confesado que espera “ganar” la Liga de Campeones “una vez más”, algo que pasa por tener la “máxima concentración” empezando por el partido de este martes en el Santiago Bernabéu ante el Sheriff Tiraspol, un equipo “bien organizado” y ante el que deben tener “cuidado”.

“No me gusta comparar este equipo con el que ha tenido ‘Zizou’. Él ha hecho las cosas como mejor podía hacer, ganado tres Champions seguidas; ojalá yo pueda hacer lo mismo. A mí me gustaría ganarla una más, no tres como lo ha hecho él”, declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que “la motivación” por ganar el torneo “es siempre la misma”. “Este club tiene algo especial con esta competición. Es la más complicada, pero este club tiene más costumbre que otros de ganarla, así que tenemos una pequeña ventaja”, apuntó.

El preparador italiano aseguró que no le han sorprendido las críticas tras el empate del sábado ante el Villarreal (0-0). “No me han sorprendido las críticas, las tengo que aceptar. Nunca voy a admitir oficialmente si el planteamiento fue erróneo. La crítica ayuda a mejorar”, reconoció entre risas.

No hay equipación ‘B’

Además, explicó que “todos van a ser útiles esta temporada”, y que no cuenta con un equipo de titulares y otro de suplentes. “No tengo un equipo A y B, tengo una plantilla completa y competitiva. En algunas posiciones tengo que elegir”, expuso.

Por último, invitó a “preparar bien” el duelo ante el conjunto moldavo. “Tenemos mucha ilusión de volver al Bernabéu porque tenemos muy buenos recuerdos en esta competición”, dijo. “El Sheriff lo ha hecho bien en la previa contra el Dínamo de Zagreb y luego en el primer partido. Cuidado, porque es un equipo que no se conoce mucho, un equipo bien organizado. Tenemos que meter la máxima concentración porque necesitamos tres puntos para meternos bien en el grupo”, concluyó.

