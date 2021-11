Gareth Bale se ha convertido en las últimas horas en uno de los protagonistas de la previa del partido de Champions League entre el Real Madrid y Sheriff Tiraspol. No porque vaya a jugar frente al cuadro moldavo en el frío de Transnistria, sino por las explosivas declaraciones de su agente Jonathan Barnett este miércoles. El representante del futbolistas galés se mostró muy crítico con el mal comportamiento que, en su opinión, ha tenido la afición del cuadro de Chamartín con el ‘Expreso de Cardiff’, quien termina contrato en Valdebebas en junio del año próximo.

“Es irrelevante, no me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido asquerosos con Gareth Bale. Se han comportado mal. Lo ha ganado todo con ellos y se portan mal con él”, afirmó.

Barnett, que acudió en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al Primer Encuentro de Agentes Europeos, habló además de la situación del atacante en el club: “Le gusta mucho el Real Madrid y su relación con Carlo Ancelotti es fantástica”.

Asimismo, habló de la lesión que sufrió jugando un compromiso internacional con su selección días atrás y cree que regresará a los campos en un breve periodo de tiempo: “Está bien. Por desgracia volvió a lesionarse pero estará bien, estará jugando pronto”.

Jonathan Barnett es el agente más poderoso del planeta según la revista Forbes.

Ancelotti pone el pecho por Bale

Hace unos días, el técnico italiano del Madrid defendió a Gareth Bale, que aseguró tiene ganas de volver a jugar tras sufrir la lesión el día de su reaparición con Gales, donde dijo que la evaluación que le realizaron “puede que no fuese tan correcta”.

“La situación de Bale era bastante clara, tenía el alta, lo tenían que evaluar, pensaron que podía jugar y se ha lesionado, puede ser que no fuese tan correcta la evaluación”, admitió en rueda de prensa. ”La idea que tenemos es recuperar al jugador porque lo necesitamos, puede ser útil esta temporada para nuestro equipo. Tenemos que hacer las cosas bien para que pueda recuperar pronto y pueda jugar con nosotros”, añadió.





