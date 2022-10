Barcelona no sacó el mejor resultado en casas ante Inter de Milán e igualó por 3-3 en la Jornada 4 del Grupo C de la Champions League. El marcador no es favorable para los azulgranas que dependerán de otros resultados para acceder a los octavos de final del certamen. Sergio Busquets habló sobre lo sucedido y se mostró también decepcionado por el accionar del equipo.

“Una decepción, era un grupo difícil pero teníamos que aspirar a más con el trabajo y los fichajes que se han hecho. No es matemático, está muy difícil, lo vamos a intentar pero no dependemos de nosotros y estamos tristes por ello”, dijo en declaraciones con ‘Movistar’.

Sobre el trámite del partido, mencionó que fueron superiores en varios tramos, pero el segundo tiempo fue caótico en las intenciones de mantener el resultado. Asimismo, asumió la culpa de haber mostrado descontrol al momento de defender y contener al equipo rival.

“La primera parte hemos estado bien, hemos dominado y nos hemos adelantado pero en la segunda todo ha cambiado, teníamos la misma intención, pero el gol de ellos nos ha descolocado. A ellos les ha dado un plus y a nosotros nos lo ha quitado. Hemos tenido más perdidas, más descontrol, nos han hecho mucho daño en las contras y hemos ido a remolque”, afirmó.

“Parece que cuando nos meten un gol es un caos. Quedaba mucho partido, lo hemos intentado, pero ha provocado que no estuviéramos precisos ni bien colocados, de ahí sus contragolpes”, añadió.





Barcelona e Inter empataron en el Camp Nou

De poder a poder en Catalunya. Barcelona vs Inter chocaron este miércoles en la jornada 4 de fase de grupos de la Champions League, en el Camp Nou. Fue un duelo determinante para el conjunto catalán, que ahora la tiene difícil para llegar octavos de final.

Por su parte, los italianos llegaron a la Ciudad Condal con los ánimos al tope, tras su triunfo en Milan. Ousmane Dembélé y Roberto Lewandowski (2) marcaron para los culés, mientras Nicolo Barella, Lautaro Martínez y Robin Gosens para los italianos. A falta de dos fechas, el Inter se encuentra segundo (7 puntos), mientras que los catalanes, con 4.





