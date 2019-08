¿Grupo de la muerte? Barcelona de Messi se enfrentará al Dortmund y al Inter de Lautaro Martínez

Se realiza el sorteo de la Champions League 2019-20 y el Grupo F va tomando forma con los tres integrantes más fuertes: Barcelona que lidera Lionel Messi , el siempre difícil Borussia Dortmund de Paco Alcácer y el sorprendente Inter de Milán de Lautaro Martínez y Romelu Lukaku. A ellos se les suma el Slavia Praga.

No será nada fácil para los catalanes. Favoritos en el Grupo F, los dirigidos por Ernesto Valverde volverán a tener frente a frente a Inter de Milán, uno de los equipos a los que enfrentó al temporada pasada dentro del entonces Grupo B. En el primer duelo, en el Camp Nou, Barza venció por dos tantos a cero. Mientras que en la vuelta, fue un empate con un gol por lado.

Por otro lado, será la primera vez que se enfrenten Barcelona y Borussia Dortmund en duelos por Champions League. Ambos equipos no han tenido la oportunidad de estar frente a frente salvo en la Youth League, pero en las mayores no. Gran oportunidad para ver a dos equipos que tienen buen trato de balón.

El camino del Madrid

Por otro lado, El Real Madrid y el París Saint-Germain disputarán uno de los duelos estrella de la fase de grupos de la Champions League, al quedar encuadrados dentro de la llave A en el sorteo en Mónaco,.

