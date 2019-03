Ya están los ocho clasificados: fecha y hora del sorteo de cuartos de la Champions League 2019

La Champions League 2019 está cada vez más emocionante porque estamos cada vez más cerca de la finalísima en el Wanda Metropolitano. Tras varios días de competencia con las ocho llaves, la Copa de Europa ya conoce a sus ocho clasificados a los cuartos.

Sin el vigente campeón de la Champions League , Real Madrid, Ajax de Amsterdam, Porto, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Juventus, Barcelona y Liverpool compraron su boletos a la ronda de los ocho mejores.

Ahora, tan solo resta saber qué deparará el sorteo de cuartos de final de la Champions League 2019. La ceremonia se llevará a cabo este viernes 15 de marzo en la sede de la UEFA (Nyon). La cita es a las 6:00 a.m. (hora peruana) y la podrás seguir la ceremonia vía FOX Sports y UEFA.com.

Guía del sorteo de cuartos de la Champions League 2019:

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Además de las llaves de cuartos de final, también se definirá cómo quedará el cuadro con miras a las semifinales de la Copa de Europa. Una hora después, se llevará a cabo el mismo procedimiento para la Europa League.

No hay sembrados o protección de clubes de un mismo país en el sorteo de cuartos de final y semifinales de Champions League. De todos modos "cualquier restricción será anunciada antes", indicó la UEFA.



Esta es la programación de lo que queda de la Champions League 2019:

9/10 abril: cuartos de final, partido de ida

16/17 abril: cuartos de final, partido de vuelta

30 de abril / 1 de mayo: semifinales, partido de ida

7/8 de mayo: semifinales, partido de vuelta

sábado 1 de junio: final - Estadio Metropolitano, Madrid

