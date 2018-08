La gran ausencia del sorteo de la Champions League 2018-19 definitivamente estuvo marcada por Cristiano Ronaldo. Por motivos que todavía se desconocen, el portugués no acudió a la gala en Mónaco, hecho que no pasó desapercibido para el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.



En declaraciones al canal 'Movistar +', el defensor central dijo que se enteró que su excompañero en el Real Madrid no acudiría a la gala de la UEFA solo unos minutos antes que se diera inicio al evento. Y remató con una contundente frase para el portugués.



"Nos hemos enterado prácticamente cuando nos estaban poniendo los micrófonos y nos ha sorprendido. Que haga lo que quiera", dijo Sergio Ramos, quien en el sorteo de la Champions League fue elegido por la UEFA como el mejor central de la pasada temporada.

Otra indirecta para Cristiano Ronaldo

Hace unas semanas, Cristiano Ronaldo declaró que en sus primeros días en la Juventus se ha sentido como en familia. Estas declaraciones hicieron eco en Real Madrid, Sergio Ramos respondió y aprovechó la gala de la UEFA para reiterarlo.



"Ser el capitán es un privilegio muy grande y una responsabilidad liderar un grandísimo grupo con culturas distintas. Por encima de ser compañeros es importante ser una familia, siempre nos hemos sentido así y es la clave del éxito", dijo.