Comienzan las emociones. El Sorteo de la fase de grupos de Champions League 2023/2024 se realizará (EN VIVO | EN DIRECTO) este jueves 29 de agosto desde el Foro Grimaldi de Mónaco. Todo comenzará desde las 11:00 a.m. (hora peruana). Real Madrid, actual campeón, buscará volver a repetir la hazaña y conocerá a sus rivales en la etapa inicial de la competencia. Los equipos jugarán cuatro partidos en casa y cuatro fuera. El calendario no se conocerá hasta el sábado. El sorteo será transmitido en América Latina a través de ESPN y la señal en streaming de Disney Plus. En México y España, el evento va por SKY Sports y DAZN, respectivamente. Asimismo, cabe mencionar que UEFA TV transmitirá en línea para todo el mundo.

La previa del Sorteo de Champions League 2024/2025. (Video: UEFA TV)