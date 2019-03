Lo pide el hincha: los rivales que Barcelona quiere en cuartos de final de la Champions League

El sorteo de la Champions League se define este viernes en la ciudad de Nyon, sede de la UEFA. Con el Barcelona de Lionel Messi clasificado a los cuartos de final, y sin el Real Madrid y Atlético de Madrid en competencia, el torneo se encuentra en los catalanes, único equipo de LaLiga que pelea por el título en el ‘Viejo Continente’. Sin embargo, ¿a quién quisiera enfrentar el fanático culé en una nueva fase de la Liga de Campeones? Increíble, pero cierto.



El primero es la Juventus de Cristiano Ronaldo. Tratándose del ex delantero del Real Madrid, los azulgranas quieren sacar de competencia a la ‘Vecchia Signora’. Ya no está los madridistas, ahora solo queda el delantero luso en competencia y, por eso, se espera que se encuentre fuera de la siguiente instancia de la Champions League. Así con las cosas para los catalanes.



El segundo es el Manchester City. No hay enemistad con los ‘Citizens’, pero sí hay ganas de un encuentro en cuartos con Pep Guardiola y sus dirigidos. Como sabemos, el técnico del City llegó a la gloria al Barca, por lo que podría ser un bonito encuentro entre ambos.



Hay ocho equipos que siguen adelante en la máxima competición continental: el Manchester City, el FC Barcelona, la Juventus de Turín, el Liverpool, el Manchester United, el Tottenham, el Ajax de Ámsterdam y el Oporto. Otros, como el Bayern Munich , el Real Madrid o el Paris PSG, quedaron fuera contra pronóstico.



► Owen dice que son 10: los cracks que solo se encuentran a la altura del Real Madrid [FOTOS]



► Polémica de Champions: la teoría que explica que el gol de Cristiano Ronaldo no entró [VIDEO]



► Para que acompañe a Cristiano Ronaldo: Juventus prepara gran 'bombazo' con fichaje 2019-20



► “Luis Suárez debería sancionado de por vida por tratar de engañar con el VAR y sin VAR”