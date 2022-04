STAR Plus EN VIVO, Sigue el Real Madrid vs. Chelsea (EN DIRECTO | ONLINE | TV | GRATIS) desde el Santiago Bernabéu por los cuartos de final de la Champions League. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quieren sellar su clasificación a las semifinales del torneo con una victoria en casa; sin embargo, los ‘blues’ esperan revertir el resultado del duelo de ida. Conoce los canales y horarios para ver el partido por la web de Depor.com.

A sus 62 años, Carlo Ancelotti destaca como veterano entre los entrenadores clasificados a cuartos en Champions: el técnico italiano de tres títulos de Champions es el de más edad, frente a los quincuagenarios Pep Guardiola, Diego Simeone, Unai Emery y Jürgen Klopp, a Tuchel (48 años), o los representantes de la nueva ola en los banquillos europeos, Nelson Verissimo (44 años) o Julian Nagelsmann (34 años).

El Real Madrid de “Carletto” impresionó en la ida en Stamford Bridge y aborda la segunda manga el martes en el Santiago Bernabéu con una buena ventaja adquirida gracias a un triplete de Karim Benzema, como contra el PSG de Pochettino (50 años) en la vuelta de octavos (3-1).

Real Madrid vs. Chelsea: horarios en el mundo

Perú : 2:00 p. m. / ESPN y Star+

: 2:00 p. m. / ESPN y Star+ Ecuador: 2:00 p. m. / ESPN y Star+

Colombia : 2:00 p. m. / ESPN y Star+

: 2:00 p. m. / ESPN y Star+ México: 1:00 p. m. / Sky HD

Uruguay : 4:00 p. m. / ESPN y Star+

: 4:00 p. m. / ESPN y Star+ Argentina: 4:00 p. m. / ESPN y Star+

Chile : 4:00 p. m. / ESPN y Star+

: 4:00 p. m. / ESPN y Star+ España: 8:00 p.m. / Movistar Liga de Campeones

”Hemos jugado con el mismo sistema. He puesto a Valverde para tener a Carvajal un poco más por dentro e intentar tener el control de sus mediapuntas. Valverde lo ha hecho muy bien. A veces podría pensar en hacer una línea de cinco, pero todo dependía de la posición de Azpilicueta. Si se quedaba abajo, se adelantaba Valverde”, detalló Ancelotti.

Una autosatisfacción legítima, sobre todo porque el italiano sabe hacer bien la autocrítica, como tras el clásico perdido en marzo contra el Barcelona (4-0).”Han jugado mejor que nosotros, han merecido ganar. No es un problema asumir la responsabilidad porque ha sido así. No he planteado bien el partido”, admitió sin ambages.

Si el Real Madrid logra de nuevo clasificarse a semifinales, la historia será bonita para el italiano, ampliamente en cabeza de LaLiga y cerca de convertirse en el primer entrenador en ganar los cinco grandes campeonatos europeos.

Un regreso al primer plano casi inesperado para el técnico de 62 años, que parecía haber perdido tras su primer paso por la capital española (2013-2015), donde fue cesado, un año apenas después de haber ganado la “Décima” de las 13 Champions del club.





