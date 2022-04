Chelsea quedó eliminado a manos de Real Madrid de la UEFA Champions League tras en perder en el global (5-4) de los cuartos de final, pese a ganar (3-2) en la vuelta. Tras el compromiso en el Santiago Bernabéu, el DT del cuadro inglés, Thomas Tuchel, expresó su enojo contra la actitud del juez principal Szymon Marciniak.

“Cuando acabó el partido vi al árbitro reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una derrota dura y me lo encontré ahí riéndose con el entrenador rival, con Ancelotti, que es un caballero. No me parece bien”, señaló en conferencia de prensa.

Asimismo, el DT se pronunció acerca del gol anulado a Marcos Alonso. “Cuando juegas contra el Real Madrid, quizás no esperas que todos tengan el coraje. Sentí las pequeñas decisiones en el partido de ida y hoy también. No vi el tanto, ,pero estoy muy decepcionado de que no haya ido (al VAR) y lo haya comprobado por sí mismo”, explicó.

Por otra parte, el entrenador alemán también mencionó que el equipo creó oportunidades de marcar, sin embargo, se desaprovecharon. “Hemos metido cuatro goles y tuvimos más chances, pero no hemos tenido mucha suerte”, mencionó.

Pese a la concentración de Chelsea, Thomas Tuchel señaló que los ‘Blues’ cometieron errores en jugada puntales “Perdimos dos balones en momentos cruciales. Esta es una eliminación que se puede asumir con orgullo”, acotó.

“Mis jugadores han ejecutado el plan muy bien. No tiene nada que ver con el Madrid de la ida. Así se juega. Hoy fuimos capaces de implementar el plan, los jugadores fueron muy serios”, agregó.





