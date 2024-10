El LOSC se enfrenta a un reto formidable este miércoles 2 de octubre en su segundo partido de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/25 contra el vigente campeón, Real Madrid. Ambos equipos llegan a la cita con la moral por las nubes, tras haber ganado sus respectivos estrenos en sus ligas domésticas. La transmisión oficial del partido para el público mexicano estará a cargo de TNT Sports desde los cableoperadores de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky.

Les Dogues, que aspira a dar la campanada en la escena europea, estarán ansioso por recuperarse de su derrota inicial ante el Sporting Clube de Portugal. Los merengues, por su parte, intentarán prolongar su racha de victorias y afianzarse como aspirante al título. Este esperado choque promete ser emocionante, ya que ambos equipos lucharán por la victoria ante el apasionado público del Stade Pierre-Mauroy en Lille.

Real Madrid vs. LOSC: fecha, hora, canal y ubicación del partido

Día : Miércoles, 2 de octubre de 2024

: Miércoles, 2 de octubre de 2024 Horario : 21:00 hrs (horario peninsular español) / 15:00 hrs ET - 12:00 hrs PT (Estados Unidos) / 13:00 hrs (México)

: 21:00 hrs (horario peninsular español) / 15:00 hrs ET - 12:00 hrs PT (Estados Unidos) / 13:00 hrs (México) Lugar : Estadio Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille (Francia)

: Estadio Pierre-Mauroy, ubicado en la ciudad de Villeneuve-d’Ascq, Lille (Francia) Instancia : Jornada 2 de la Fase de la Liga de la UEFA Champions League 2024-25

: Jornada 2 de la Fase de la Liga de la UEFA Champions League 2024-25 TV : TNT Sports

: TNT Sports Streaming: TNT Go

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. LOSC desde México?

Si vives en México, mira la transmisión del partido Real Madrid vs. LOSC por la Fecha 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024/25 a través de la señal de TNT Sports (exclusiva para este país), desde Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. Aquí te dejamos con los diferentes canales que van a pasar el enfrentamiento:

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Ver TNT Sports EN VIVO y ONLINE vía TNT Go por Streaming

Para contratar TNT Go y ver Real Madrid vs. LOSC EN VIVO por la Champions League, primero necesitas contactarte con el proveedor de TV cable que tengas y solicitar el acceso a la mencionada plataforma a través de la app TNT Go para que empieces a ver todos los contenidos en tu computadora o dispositivos que cuenten con el sistema Android o iOS.