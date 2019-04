Tottenham vs Ajax: las alineaciones de Mauricio Pochettino y Erik ten Hag para el duelo por 'semis' [FOTOS] 

Tottenham vs Ajax se miden este martes 30 de abril por el primer asalto de la semifinal de la Champions League 2019 en Londres. Ambos cuadros han sido las revelaciones del torneo y ahora buscan seguir haciendo historia. Aunque su camino en los últimos días no ha sido el mismo.



Los jugadores del Ajax tuvieron algo de descanso el fin de semana luego de que todos los encuentros de la primera división holandesa fueron cancelados para ayudar a que el equipo estuviera fresco para la semifinal. El club de Ámsterdam jugará el partido de ida el martes luego de un descanso de siete días.



En cuanto al Tottenham, el técnico Mauricio Pochettino tuvo a un equipo casi a su máxima capacidad en una derrota por 1-0 contra el West Ham por la Premier League el sábado, con lesiones que limitaron su habilidad para rotar en medio de un agotador calendario de partidos cada tres o cuatro días. Los' Spurs' todavía tienen que concretar terminar en los primeros cuatro sitios de la liga, que les garantiza regresar a la Champions League la próxima temporada.



Tottenham se dirige al encuentro de ida en su nuevo estadio con costo de 1.000 millones de libras con el delantero Harry Kane, el mediocampista Harry Winks y el lateral Erik Lamela entre los lesionados, con el delantero Son Heung-Min suspendido, y una gran duda sobre la condición del cada vez más influyente mediocampista Moussa Sissoko.



“Competimos bajo circunstancias que no son las mejores”, comentó el técnico argentino.



El Ajax venció al Madrid y a la Juventus como visitante en la fase eliminatoria.



La última vez que el Ajax se enfrentó al Tottenham en una competición europea fue en 1981, en la primera ronda de la Copa de Campeones de Europa, con los 'Spurs' llevándose la victoria. AP

