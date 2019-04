Hoy, Tottenham vs. Ajax EN VIVO: minuto a minuto EN DIRECTO la semifinal de la Champions League

Van de Beek anotó el primer gol a los 15 minutos tras gran pase de Ziyech. Hoy se juega la primera semifinal de la Champions League entre el Tottenham y el Ajax en Londres. Sigue el minuto a minuto de Depor , los horarios en el mundo, los canales de transmisión y cómo ver fútbol en vivo desde cualquier dispositivo móvil.

Tottenham sale al campo con Lloris, Vertonghen, Rose, Alderweireld, Trippier, Sánchez, Wanyama, Eriksen, Lucas Moura, Alli y Llorente. Por su parte, Ajax continuará con su racha y jugará con Onana, Blind, Tagliafico, Veltman, de Ligt, Schöne, Ziyech, van de Beek, de Jong, Tadic y David Neres.

La previa del Tottenham vs. Ajax por la Champions League

Tottenham sueña con su primera final en la Champions League a pocas horas de medirse con el Ajax , que espera encontrarse son sus pasados años dorados gracias a sus jóvenes talentos, que han podido eliminar al Real Madrid y a Juventus en octavos y cuartos de final, respectivamente.

Un Tottenham marcado por las bajas de Harry Kane y Heung-Min, buscarán empezar con pie derecho la llave de las semifinales de la Champions League este martes 30 de abril. En el Hotspur Stadium. Por otro lado está el Ajax , que ha sorprendido a toda Europa tras eliminar al Real Madrid y a Juventus con su juego y cuenta con la ventaja de haber tenido cuatro días de descanso más que sus rivales.

Son será la gran baja en el Tottenham por acumulación de tarjetas amarillas. El partido inicia a las 14:00 horas.

La pérdida de Harry Kane, lesionado en un tobillo, en la ida contra el Manchester City en cuartos de final ha significado un golpe en el plano goleador y, pese a la goleada contra el Huddersfield el pasado 14 de abril (4-0), el Tottenham no marcó ante City (1-0) ni ante el West Ham (0-1). Solo un tanto a la desesperada y en los últimos instantes de Christian Eriksen evitó otro día en blanco ante el Brighton & Hove Albion.

“Tenemos que empezar a pensar en un nuevo capítulo, en la nueva era, para asegurarnos de que el Tottenham es un verdadero candidato a las grandes cosas”, declaró el técnico Mauricio Pochettino durante la inauguración del nueco recinto. “Debemos comportarnos como un gran club. Debemos ser aspirantes realistas a grandes cosas”, añadió.

Hoy comienzan las semifinales de la Champions League. Sigue en vivo la transmisión del partido entre Tottenham vs. Ajax.

Por su parte, el Ajax llega más descansado que su rival. La Federación Holandesa de Fútbol pospuso todos los partidos del pasado fin de semana para evitar que el equipo de Ámsterdam jugase el domingo, por lo que saltará al césped de Londres habiendo disfrutado de siete jornadas de descanso, frente a las tres que ha tenido el conjunto de Mauricio Pochettino.

El conjunto de Ámsterdam, que está sorprendiendo a propios y extraños por la gran calidad de su juego, viajó a Inglaterra en uno de los momentos más dulces de su historia, pues 22 años después vuelve a participar en una semifinal de la Champions League. Es líder de la Eredivisie a dos partidos del final de la temporada y finalista de la Copa de Holanda.

Gracias a sus jóvenes, especialmente a Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg y Donny van de Beek, los holandeses eliminaron a los gigantes Real Madrid y Juventus de Turín.

Esta generación ya no se esconde y recuerda a la de 1995, cuando Louis van Gaal condujo a los jóvenes Edwin van der Sar, Frank y Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Marc Overmars y Jari Litmanen al título europeo.

Tottenham enfrenta al Ajax sin Son y Harry Kane en las semifinales de la Champions League vía FOX Sports y ESPN 2.

¿Qué canales transmitirán el partido de Champions League?

El partido entre los Spurs y el equipo de Ámsterdam será transmitido vía FOX Sports y ESPN en diferentes partes de Latinoamérica, como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y México. En Brasil lo seguirán por Esporte Interativo; en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones; y en diferentes partes de Europa por Sky Sports y beIN Sports. Además, Estados Unidos transmitirá en vivo y en directo el compromiso por Watch TNT y Univisión Deportes.

Alineaciones posibles para el partido de Champions League

Tottenham : Lloris; Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier; Dier, Eriksen, Wanyama; Alli, Lucas Moura, Fernando Llorente.



Ajax Amsterdam : Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.



Horarios en el mundo para seguir el partido por Liga de Campeones

Perú: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur



El entrenador del Ajax cree en la hazaña de llegar a la final de la Champions League

Erik Ten Hag, DT del Aja, sabe que pueden jugar al máximo nivel contra el Tottenham Hotspur. Erik Ten Hag, DT del Aja, sabe que pueden jugar al máximo nivel contra el Tottenham Hotspur. AFP

El entrenador del Ajax , Erik Ten Hag, aseguró este lunes en la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra el Ajax, ida de las semifinales, que saben que pueden jugar al máximo nivel contra el Tottenham Hotspur.

El holandés quiso quitarse de encima el cartel de cenicienta en las semifinales que arrancan este martes, y dijo que el hecho de que se le considerase ya. en eliminatorias previas, como el menos favorito ante Juventus de Turín y Real Madrid "no ha cambiado nada" para la eliminatoria contra el Tottenham.

"Para nosotros no ha cambiado nada. Es un cliché. La verdad sale a la luz mañana. Queremos tener confianza en el campo y sabemos que tenemos partidos importantes en nuestro cinturón", explicó el técnico. "Veremos lo que ocurre mañana. Nosotros sabemos que podemos jugar a nuestro máximo nivel", finalizó.

