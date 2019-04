Tottenham vs. Ajax EN VIVO: horarios, canales TV y cómo VER EN DIRECTO la Champions League

Tottenham enfrenta al Ajax este martes 23 de abril por Champions League. El partido corresponde a la ida de las semifinales y se juega en el Tottenham Hotspur Stadium desde las 14:00 horas y por la transmisión de FOX Sports y ESPN 2. Depor te dará a conocer los horarios en el mundo, los canales de transmisión y cómo ver fútbol en vivo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

Un Tottenham marcado por las bajas de Harry Kane y Heung-Min, buscarán empezar con pie derecho la llave de las semifinales de la Champions League este martes 30 de abril. En el Hotspur Stadium. Por otro lado está el Ajax , que ha sorprendido a toda Europa tras eliminar al Real Madrid y a Juventus con su juego y cuenta con la ventaja de haber tenido cuatro días de descanso más que sus rivales.

La pérdida de Harry Kane, lesionado en un tobillo, en la ida contra el Manchester City en cuartos de final ha significado un golpe en el plano goleador y, pese a la goleada contra el Huddersfield el pasado 14 de abril (4-0), el Tottenham no marcó ante City (1-0) ni ante el West Ham (0-1). Solo un tanto a la desesperada y en los últimos instantes de Christian Eriksen evitó otro día en blanco ante el Brighton & Hove Albion.

Por su parte, el Ajax llega más descansado que su rival. La Federación Holandesa de Fútbol pospuso todos los partidos del pasado fin de semana para evitar que el equipo de Ámsterdam jugase el domingo, por lo que saltará al césped de Londres habiendo disfrutado de siete jornadas de descanso, frente a las tres que ha tenido el conjunto de Mauricio Pochettino.

El conjunto de Ámsterdam, que está sorprendiendo a propios y extraños por la gran calidad de su juego, viajó a Inglaterra en uno de los momentos más dulces de su historia, pues 22 años después vuelve a participar en una semifinal de la Champions League. Es líder de la Eredivisie a dos partidos del final de la temporada y finalista de la Copa de Holanda.

AFP

¿Qué canales transmitirán el partido de Champions League?

El partido entre los Spurs y el equipo de Ámsterdam será transmitido vía FOX Sports y ESPN en diferentes partes de Latinoamérica, como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y México. En Brasil lo seguirán por Esporte Interativo; en España por Movistar+ y Movistar Liga de Campeones; y en diferentes partes de Europa por Sky Sports y beIN Sports. Además, Estados Unidos transmitirá en vivo y en directo el compromiso por Watch TNT y Univisión Deportes.

Alineaciones posibles para el partido de Champions League

Tottenham : Lloris; Rose, Vertonghen, Alderweireld, Trippier; Dier, Eriksen, Wanyama; Alli, Lucas Moura, Fernando Llorente.



Ajax Amsterdam : Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schöne; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic.



Horarios en el mundo para seguir el partido por Liga de Campeones

Perú: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Alemania: DAZN, Sky Ticket, Sky Sport 1 HD y Sky Go

México: Fox Sports Norte, Fox Play Norte, ESPN Norte, ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

Argentina: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Brasil: Esporte Interativo Plus, Esporte Interativo, TNT Brazil y TNT Go

Colombia: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Chile: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Ecuador: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur

Paraguay: Fox Sports, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur

Uruguay: Fox Sports, Fox Play Sur, ESPN, ESPN 2 y ESPN Play Sur