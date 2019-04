Tottenham vs Manchester City: los onces de Pochettino y Guardiola por Champions League [FOTOS] 

Tal como ocurrió la temporada anterior, Manchester City se mide con otro equipo de la Premier League en los cuartos de final de la Champions League. Esta vez el adversario es Tottenham y no Liverpool. La otra diferencia estará en el escenario.



City será el segundo equipo que visite al Tottenham en su nuevo estadio con capacidad de 62.000 espectadores en el norte de Londres.



“No me importa el estadio”, sentenció el volante del City, Kevin De Bruyne. “Me importa el equipo con el que jugamos. Todos hablan del estadio, como si fuera algo especial. Todos tienen un estadio y tienen seguidores”.



Pareció que De Bruyne estaba molesto. Si ése es el caso, el motivo no puede ser la situación del City en Inglaterra.



Los dirigidos por el español Pep Guardiola siguen en busca de cuatro títulos en la temporada, tras avanzar a la final de la Copa de la FA el sábado, con un triunfo sobre Brighton. Los 'Citizens' han ganado ya la Copa de la Liga y son segundos en la Premier.



Pero la Champions es el torneo donde el título se le ha negado al Manchester City en los 11 años transcurridos desde que las inversiones realizadas por los propietarios en Abu Dhabi transformaron el club. El City no ha llegado siquiera a la final. Cayó en estas mismas instancias ante Liverpool el año pasado, pero es el equipo que más goles ha conseguido en la edición del presente año, con 26.



Tottenham, en cambio, podría considerar un éxito tan sólo si se clasifica por cuarta campaña consecutiva a la Liga de Campeones, finalizando entre los cuatro primeros de la Premier. Con un plantel carente de refuerzos en el último año ante la necesidad de destinar el presupuesto a la conclusión del estadio, los Spurs son terceros en la liga, pero tienen apenas una ventaja de un punto sobre el Chelsea, que marcha en el quinto peldaño. AP

