¡Sale el campeón al ruedo. Liverpool vs. Napoli juegan (EN VIVO | LIVE HD | STREAM) este miércoles 27 de noviembre por la fecha 5 del Grupo E de la Champions League, EN DIRECTO desde Anfield, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). Sigue todas las incidencias del choque vía FOX Sports y DirecTV. No te pierdas la información más completa por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com. Los napolitanos no han perdido en lo que va del certamen. Engánchate a los perfiles en Twitter, Facebook e Instagram de Liverpool y Napoli.

Esta jornada puede ser decisiva para Napoli y Liverpool. El que gane estará en la siguiente fase de la Champions League sin depender de otros resultados. El otro deberá esperar a la última jornada para saber que será de su futuro.

Liverpool vs. Napoli | Horarios y canales en el mundo

Perú 3:00 p.m. | Fox Sports

México 2:00 p.m. |

Colombia 3:00 p.m. |

Ecuador 3:00 p.m. |

Bolivia 4:00 p.m. |

Venezuela 4:00 p.m. |

Argentina 5:00 p.m. |

Brasil 5:00 p.m. |

Chile 5:00 p.m. |

Paraguay 5:00 p.m. |

Uruguay 5:00 p.m. |

España 9:00 p.m. |

El líder del Grupo E y actual monarca de la Champions League, Liverpool, recibe en casa al único equipo que ha sido capaz de ganarle en esta temporada y que va por otro triunfo sobre los ‘Reds’ para arrebatarle el primer lugar: Napoli.

El cuadro italiano, con la presencia del mexicano Hirving Lozano, va en busca de esos tres puntos que le aseguren su presencia en los octavos de final de la Champions League sin depender de nadie. Un empate o una derrota lo obligaría a esperar la última fecha en la que definiría ante el Genk de Bélgica.

Imbatible por dónde se le mire

Liverpol está cumpliendo una temporada increíble de la mano de Jürgen Kloop. Salvo la derrota en San Paolo, en la primera fecha de la Champioons League, los ‘Reds’ no han visto derrota ni cuando enfrentó a los poderosos clubes de Inglaterra como Manchester City, Manchester Unitedm, Chelsea y Arsenal.

Solamente los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Gunners’ tuvieron al equipo de Kloop con el marcador abajo hasta los últimos cinco minutos cuando empataron y salvaron la racha positiva que los pone, hoy por hoy, como el mejor equipo de Europa.

Napoli con el antecedente que ya ganó

Mientras que el cuadro italiano sale motivado a tumbarse al Liverpool, sabiendo que ya le ha ganado al poderoso cuadro inglés.

Sin embargo, el equipo italiano no sabe de triunfos desde el 23 de octubre. Cinco empates y una derrota entre la Serie A y la Champions League, son los últimos resultados del equipo celeste que espera volver al triunfo y, de paso subirse a lo más alto del grupo.

Liverpool vs. Napoli: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Elmas, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens

Liverpool vs. Napoli: mira dónde se jugará el partido

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...