La Champions League es el mejor torneo del clubes del mundo y no podía ser ajena al uso de las nuevas tecnologías. Es por eso que, según el diario 'The Times' de Inglaterra, la UEFA estaría pensando en incorporar el VAR a partir de los cuartos de final de esta edición del torneo de campeones de Europa.



El máximo órgano del fútbol del Viejo Continente ya evalúa un plan que permite que el videoarbitraje se utilice con los últimos ocho equipos que queden en la Champions League. La propuesta será discutida la próxima semana en Mónaco por miembros del Comité de Competiciones de Clubes.



Por lo tanto, la medida podría trasladarse para su aprobación al Comité Ejecutivo que se reunirá el jueves 27 de septiembre. Este sería el primer gran paso de la UEFA para abrirle las puertas la tecnología tras tantos años de polémicas.

Según 'The Times', el organismo del fútbol europeo se negaba al uso de este tipo de tecnologías debido a que no existe la suficiente cantidad de árbitros con experiencia en el VAR. Además, algunos estadios no cuentan con la infraestructura necesaria para su implementación.