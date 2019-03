El Madrid no da con una: UEFA explicó por qué el VAR validó el tercer gol del Ajax en el Bernabéu

La UEFA dio a conocer este viernes los detalles de las diferentes acciones que provocaron polémicas esta semana en la Champions League , donde el VAR fue protagonista. Sobre todo en aquella jugada que derivó en el tercer gol del Ajax ante el Real Madrid.



Sobre la polémica de si el balón había superado la línea de banda en la previa al tanto del conjunto holandés, el máximo responsable del fútbol europeo explicó que "no hubo evidencia concluyente de que la pelota hubiera salido completamente fuera del campo, desde todos los ángulos que fueron cuidadosamente analizados por el VAR", dijo el organismo en su sitio web.



Además, añadió que "el árbitro asistente, que estaba perfectamente posicionado, declaró que el balón no había cruzado completamente la línea de banda. Por lo tanto, no se requirió una revisión en el campo. En definitiva, el árbitro tenía razón al no intervenir y dar el gol del Ajax como válido".

Los penales en los descuentos en París y Porto

Sobre la mano de Kimpembe dentro del área, que facilitó el miércoles la remontada del Manchester United por 3-1 contra el PSG, la UEFA dijo lo siguiente.



"Tras la revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia que recorrió el balón no fue corta y, por tanto, el impacto no pudo ser inesperado", indicó. "El brazo del defensa no estaba cerca del cuerpo, que se agrandó y detuvo la dirección de la pelota hacia la portería. Por esta razón, el árbitro concedió el penal".



El Porto también se benefició de dos decisiones que fueron revisadas por el VAR en su victoria por 3-1 sobre el AS Roma en la prórroga. El árbitro concedió un penal a favor del equipo portugués en el minuto 117 por un agarrón de Alessandro Florenzi sobre Fernando.



La UEFA dijo que el árbitro confirmó al VAR que no vio el incidente y pidió imágenes para revisarlo, tras lo cual concedió el penal. Después, el equipo italiano reclamó una acción en el área contraria, que fue desestimada según la UEFA porque el juez de la contienda vio con claridad la jugada y consideró que no hubo falta de Moussa Marega sobre Patrik Schick.



