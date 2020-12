AQUÍ Atlético de Madrid vs. RB Salzburg EN VIVO: partido de vida o muerte por Champions League

Atlético de Madrid y RB Salzburgo se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 9 de diciembre por fecha 6 de la fase de grupos de la Champions League 2020 en partido que se llevará a cabo en el estadio RB Arena de Austria. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 3 y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Atlético de Madrid y RB Salzburgo.

Los dirigidos por Diego Simeone están obligados a sumar puntos para poder acceder a los octavos de final de la competición. Un empate les sirve.

Invencible en la Liga, imparable como líder del campeonato, incluso con el déficit que supone haber jugado dos encuentros menos, e incontestable prácticamente en cada partido en esa competición, en la que encadena siete triunfos, la Champions es otra historia bien diferente para el Atlético de Madrid: aún no está clasificado... a falta de 90 minutos.

Atlético de Madrid vs. RB Salzburg: horarios y canales

Perú: 15:00 / ESPN 3

15:00 / ESPN 3 México: 14:00 / ESPN 2

14:00 / ESPN 2 Chile: 17:00 / ESPN 3

17:00 / ESPN 3 Colombia: 15:00

15:00 Ecuador: 15:00 / ESPN 3

15:00 / ESPN 3 Argentina: 17:00 / ESPN 3

17:00 / ESPN 3 Uruguay: 17:00 / ESPN 3

17:00 / ESPN 3 Bolivia: 18:00 / ESPN 3

18:00 / ESPN 3 Venezuela: 18:00 / ESPN 3

18:00 / ESPN 3 España: 21:00 / Movistar Liga de Campeones

No ha logrado el pase todavía porque, sobre todo, no ha sido capaz de vencer ninguno de sus dos duelos contra el Lokomotiv Moscú por más méritos que haya hecho para ello (1-1 y 0-0). Aun así, a pesar de ello, estaría ya clasificado de no haber sido por el penalti anotado por Thomas Müller en el minuto 85 hace una semana.

Y porque, por extensión, nada más ha ganado un partido, precisamente contra el Salzburgo, al que doblegó por 3-2 en la segunda cita en el Wanda Metropolitano y con el que se lo juega todo este miércoles con el margen favorable del empate para el Atlético pero con la advertencia de la complejidad de un rival imprevisible.

Entonces ganó el Atlético en un intercambio de ataques trepidante en el que lució Joao Félix, pero que también descubrió al conjunto rojiblanco de forma evidente en su defensa hasta el punto de que el equipo austríaco también pudo haber vencido, o al menos empatado, en un duelo roto que ofreció oportunidades cuantiosas a ambos.

No le importa ese tipo de partido al animoso grupo de jugadores del Salzburgo, con vocación ofensiva, veloz recorrido y una ambición indudable que también opondrá este miércoles al Atlético, sobre aviso por lo que vivió -y sufrió por momentos- en su estadio y por lo que está en juego ahora. Es cumplir un deber... O un fiasco, por mucho que, como mínimo, ya tengo asegurado el pase a la Liga Europa.

No hay término medio ante tal presión para el Atlético, que nada más ha fallado una sola vez en avanzar a los octavos de final en sus siete participaciones previas en la era Simeone en Champions League, de la que alcanzó además dos finales, y que alineará un once que no admite dudas. Ni en ataque ni en defensa ni en nada.

Enfrente, el Red Bull Salzburgo también se juega su continuidad, algo tocado después de perder este fin de semana el liderato de la Bundesliga austríaca tras la derrota contra el último clasificado, el Admira, por 1-0. Si logra el triunfo será el primer equipo austríaco en la historia en llegar a las eliminatorias de Champions.

El Salzburgo afronta este decisivo choque con las únicas bajas de larga duración de Youba Diarra, Antoine Bernede y Ousmane Diakité.

Atlético de Madrid vs. RB Salzburg: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Trippier, Llorente, Herrera o Saúl, Koke, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.

Salzburgo: Stankovic; Ulmer, Wober, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzovic, Ashimeru, Mwepu; Koita y Berisha.





