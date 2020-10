Manchester City vs. Porto se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 1 del Grupo C de la Champions League, este miércoles 21 de octubre desde la 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de ESPN 3 y Movistar LaLiga de Campeones. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias del partido desde el Etihad Stadium.

Tras ser eliminado en la pasada edición a manos de Lyon, en cuartos de final, Manchester City arrancará una nueva aventura europea, y lo hará en casa, ante el siempre complicado Porto. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

Manchester City vs. Porto: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Será la décima campaña de Manchester City en la historia del certamen europeo y la quinta de la mano del entrenador Pep Guardiola, que ve las semifinales como un gran desafío, y el título, como el sueño más grande.

La presión, por tanto, es fuerte sobre Pep. La incertidumbre que reina sobre su futuro, puesto que su contrato termina en verano, casi genera un aire de “doble o nada” a este reto.

Oficialmente, ambas partes -club y entrenador- solo quieren una cosa: continuar juntos.

Guardiola contará con Rúben Días, Nathan Aké, y Ferran Torres, fichajes de Manchester City para este nuevo curso, Además, Sergio Agüero, recuperado de una lesión a la rodilla, comandará el ataque de los ‘Citizens’.

“Si pensamos en lo que pasó ante el Lyon en agosto no estamos en condiciones de soñar. Fue un momento duro del que me siento responsable. No fui capaz de guiar a los jugadores y al club a la victoria", admitió Pep en rueda de prensa.

Por otro lado, el estratega advirtió de la peligrosidad de Porto. “Es uno de los mejores equipos de Portugal. Tienen mentalidad ganadora cada fin de semana. Su punto fuerte es su fisicalidad, con Pepe y con Mariga arriba, con balones largos y corriendo en los espacios. Será un partido duro, lo sabemos”, comentó.

Mientras que Manchester City viene de vencer 1-0 a Arsenal en su reciente presentación liguera, Porto empató 2-2 con Sporting Lisboa. Los ‘Dragones’ buscarán dar la sorpresa, respaldados por el gran nivel del mexicano Jesús ‘Tecatito’ Corona.





Manchester City vs. Porto: probables alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; Rodri, Gundogan, Foden; Torres, Agüero, Sterling.

Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Oliveira, Otavio, Uribe; Corona, Marega, Anderson.

Con información de AFP.





TE PUEDE INTERESAR