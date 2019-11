Con el regreso de Cristiano Ronaldo al equipo de Maurizio Sarri, nos espera un partidazo en el Atlético de Madrid vs. Juventus de este martes vía ESPN y Movistar Liga de Campeones desde las 15:00 horas (en Perú) desde el Juventus Stadium de Turin en el marco de la quinta jornada del Grupo D de Champions League. Los italianos, clasificado primeros del grupo con tres unidades más que su par español, quieren asegurar el puesto con miras a octavos de final. Los de Simeone buscarán sellar su clasificación de visita.

Maurizio Sarri volverá a contar con Cristiano Ronaldo como su principal figura en ataque junto a Higuaín y Dybala, quienes marcaron en la última fecha liguera con los ‘bianconneros’. Por su parte, Simeone urge de los tres puntos para asegurar su pase a la siguiente fase.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Atlético de Madrid vs. Juventus.

Atlético de Madrid vs. Juventus: horarios en el mundo

País Horarios México 14:00 horas Perú 15:00 horas Colombia, Ecuador 15:00 horas Venezuela, Bolivia 16:00 horas Argentina, Chile, Brasil 17:00 horas Uruguay, Paraguay 17:00 horas España 21:00 horas

Atlético de Madrid vs. Juventus: canales de TV

País Canal de TV México ESPN 2 Perú ESPN 2 Colombia, Ecuador ESPN 2 Venezuela, Bolivia ESPN 2 Argentina, Chile, Brasil ESPN 2 / Turner Uruguay, Paraguay ESPN 2 España Movistar Liga de Campeones

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, insistió este lunes en ganar, ya sea con treinta o con cinco pases bien; recalcó que “las áreas son determinantes en el fútbol” y ahí tiene que “crecer” su equipo y dijo que Cristiano Ronaldo es “extraordinario” y un “número uno”, antes de medirse a él en el duelo de la Liga de Campeones de este martes ante el Juventus.

“Nosotros trabajamos para que los resultados fortalezcan al club y a los futbolistas. Si hacemos 30 pases bien o cinco, lo importante es ganar. Después se olvidan todos si hiciste cinco o 30 pases bien”, valoró el técnico en rueda de prensa en el Juventus Stadium, escenario del transcendente encuentro ante el equipo turinés.

Mientras Héctor Herrera se consolida en el once -jugará su tercer encuentro consecutivo desde la alineación inicial-, el técnico repasó el periodo de adaptación de los fichajes: “Felipe también se ha incorporado muy bien, Joao cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, Trippier ha mostrado jerarquía, Hermoso va involucrándose cada vez más, Marcos ha tenido pocos minutos y no me quiero olvidar de Lodi, en la selección brasileña y que el otro día marcó su primer gol”.

El portugués Cristiano Ronaldo trabajó este lunes junto al resto de sus compañeros del Juventus Turín este lunes, en víspera del duelo de la Liga de Campeones contra el Atlético Madrid, en el que los turineses buscan sellar el pase a octavos de final como primeros del grupo D, y cuya disputa no peligra pese a las inundaciones vividas en la zona.

El luso, que lleva solo seis goles en este primer tramo de temporada, busca reivindicarse ante un Atlético al que le marcó 25 goles en 33 partidos y al que apartó de la Copa de Europa con un tremendo triplete en la vuelta de los octavos de final del curso pasado.

En la sesión también participó el italiano Federico Bernardeschi, duda para el cruce de este martes a causa de un problema de tórax, tal y como el holandés Matthijs De Ligt, que arrastra unas molestias en un hombro padecido en el partido contra el Atalanta.

