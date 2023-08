Desde el Stamford Bridge, Chelsea vs. Liverpool se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 1 de la Premier League de Inglaterra. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que promete estar candente y donde tanto como los ‘Reds’ y ‘Blues’ desmotaran su mejor juego, arrancará a las 10:30 de la mañana (hora local de Perú) e irá por la transmisión GRATIS de Star Plus, ESPN y Fútbol Libre para todos los amantes del fútbol ingles. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Chelsea vs. Liverpool: posibles alineaciones

Chelsea: Kepa; R. James. T. Silva, L. Colwill, B. Chilwell; C. Gallagher, E. Fernández; R. Sterling, C. Chukwuemeka, C. Nkunku; N. Jackson. Entrenador: Mauricio Pochettino.

Liverpool: Alisson; A. Arnold, I, Konaté, V. Van Dijk, A. Robertson; D. Szoboszlai, Mac Allister, C. Gakpo; M. Salah, Diogo Jota y L. Díaz. Entrenador: Jürgen Klopp.

Chelsea vs. Liverpool vía Star Plus: revisa el horario y dónde ver la Premier League. (@LFC).