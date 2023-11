Chile vs. Brasil chocan (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) este sábado 4 de noviembre por la medalla de oro de fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Este partido se realizará en el Estadio Sausalito desde 8:00 de la noche (hora chilena y brasileña, dos horas menos en Perú), y será transmitido a través de las señales de TVN, DIRECTV, DSports, TNT Sports y Panam Sports Channel. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos la transmisión y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Chile venció 1-0 a Estados Unidos en las semifinales de los Juegos Panamericanos. (Video: TVN)