Una vez más, Arturo Vidal volvió a instalarse en las críticas del fútbol chileno. Este jueves, el volante publicó un video en Instagram ante los comentarios que recibió por la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores 2024 (ante River Plate). Rápidamente, este contenido generó reacción de distintos personajes y uno de ellos fue Johny Herrera, ex arquero de la Selección de Chile, quien lo señaló de “estúpido”. No obstante, el ‘Rey Arturo’ realizó otro post para responder estas palabras, minimizando su carrera como profesional.

“Cuando volví de 15 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga 🤣🤡🤣 y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz 😂🤣🤣😂😂Buenas noches 😴😴😴”, publicó el futbolista en Instagram.

Este mensaje llegó acompañado de un video de Arturo Vidal cuando defendía los colores de Colo Colo en 2007 y tuvo la oportunidad de anotarle al portero quien era parte de Everton. Aquella tarde, la escuadra ‘Cacique’ ganó por 3-0 y ‘King’ marcó a los 90′, con un remate de larga distancia.

Herrera es recordado por su trayectoria como profesional en la Universidad de Chile, club donde jugó 17 temporadas y tuvo la oportunidad de retirarse en la institución. A su vez, fue parte de los planteles campeones de la Copa América 2015 y 2016, con la Selección de Chile. Si bien no sumó minutos, estuvo entre los 23 asistentes a la cita.

Anteriormente, Vidal se había burlado de Johnny Herrera en el viaje al aeropuerto antes de enfrentar a River Plate y meses atrás había hecho una especie de advertencia. “Mira Johnny Herrera lo que está hablando. Estoy escuchando a este hueón, se me está perdiendo todo el cariño a Johnny Herrera por hablar tanta hueá. Increíble”, sentenció en su cuenta de Twitch.

¿Qué dijo Johnny Herrera?

A través de TNT Sports, el ahora comentarista cuestionó el video publicado por Arturo Vidal en redes sociales: “Por más que no sea de él, al subirlo Vidal lo valida subiendo ese video. Le tira un palo a Aránguiz. Yo lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao. Yo no quiero hueones estúpidos así en mi equipo. Que hable mal de compañeros de Selección con los que salieron campeones. Que le ponga el emoticón de sapo a Díaz”.

Con una notoria molestia, continuó: “Es ofensivo con Aránguiz también. Dice estos son potos pelados y yo soy más bacán. No lo hizo él, pero él lo sube. Es su red social. Hazte cargo, nomás. Lo dice poco menos en coa. Cuesta entender pero es gráfico. Los quiere mear. Lo digo así para que entienda el saco pelotas. Eso quiere hacer, los quiere humillar”.

