Colo Colo vs Copiapó se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 2 de junio en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 15 del Campeonato Nacional de Chile. El encuentro está programado para iniciar a las 4:30 p.m. (hora peruana, 5:30 p.m. en Chile y 6:30 p.m. en Argentina) y será transmitido a través de las señales de TNT Sports y Estadio TNT. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. El ‘Cacique’ se ubica en la cuarta posición con 26 puntos y necesita el triunfo para acercarse al líder Universidad de Chile, que tiene 29 puntos. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Colo Colo está en los octavos de final de la Copa Libertadores. (Video: Colo Colo)





Colo Colo vs Copiapó: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Alan Saldivia, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Esteban Pavez, Leonardo Gil; Cristián Zavala, Damián Pizarro, Carlos Palacios.

Deportes Copiapó: Nelson Espinoza; Byron Nieto, Álvaro Cazula, Diego Carrasco, Francisco Calisto; Leonardo Pais, Juan Jaime, Bryan Soto; Jorge Luna, Tobías Figueroa, Juan Carlos Gaete.