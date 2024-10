Desde el estadio Monumental David Arellano, Colo Colo vs. Universidad Católica se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 24 del Campeonato Nacional de Chile. Las acciones se desarrollarán este jueves 3 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana y dos más en Chile). Este compromiso estaba pactado para desarrollarse la semana anterior, pero se pospuso por la participación del ‘Cacique’ en la Copa Libertadores. El cuadro local es segundo con 48 puntos y, de no ganar, complicará sus chances de campeonar (el líder, Universidad de Chile tiene 55 unidades). Por el lado de la visita, cuentan con 42 puntos y son terceros. La transmisión de este partido estará a cargo de TNT Sports Premium en Chile. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. No te pierdas todos los detalles del partido en la web de Depor.

Colo Colo se alista para el duelo ante Universidad Católica. (Video: Colo Colo)