Las instalaciones del Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde entrena y concentra la selección de Chile, han estado movidas este lunes. La vuelta de Arturo Vidal a la ‘Roja’ para los partidos ante Perú y Venezuela por las Eliminatorias 2026 ha generado revuelo y por tratarse de un histórico en el que Ricardo Gareca buscará apoyarse para esta fecha trascendental. Sin embargo, no todas son buenas noticias en la interna del combinado sureño, medios locales reportan una nueva baja: la de Erick Pulgar.

A falta de confirmación oficial, Erick Pulgar no estará para el partido ante Perú, siendo la segunda baja en la nómina de Ricardo Gareca, tras la de Williams Alarcón. Según DSports, el mediocampista de Flamengo, que viene de ganar la Copa de Brasil, padece una sobrecarga muscular, por lo que se quedará en su club para recuperarse.

Erick Pulgar lleva 53 partidos con Chile. (Foto: Selección Chilena)

Su situación se puede comparar con la del primer ausente, Williams Alarcón, pues es una dolencia que se puede sobrellevar, pero al no estar al 100%, la decisión es no considerarlos. De acuerdo a AS, Pulgar se quedará en Río de Janeiro y existe una esperanza de que pueda incorporarse a su selección, pero ya pensando en Venezuela, eso sí, dicha información no ha sido confirmada por la Federación Chilena de Fútbol.

Ante la baja de Pulgar, una ausencia sensible en el mediocampo de Ricardo Gareca, el periodista Marco Escobar, de DSports Chile, informó que la ‘Roja’ convocará a Erick Wiemberg en su reemplazo. “El lateral de Colo Colo, Erick Wiemberg, nominado a la Roja para los partidos ante Perú y Venezuela”, señaló el comunicador. Con ello, serían dos los convocados de emergencia que el ‘Tigre’ llamó por las lesiones obligadas: Arturo Vidal por Williams Alarcón y su compañero en el ‘Cacique’ por el mediocampista de Flamengo.

Los convocados de Chile:

Arqueros: Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United).

Brayan Cortés (Colo Colo), Lawrence Vigouroux (Swansea City) y Vicente Reyes (Cambridge United). Defensores: Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabian Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse) y Marcelo Morales (Universidad de Chile).

Guillermo Maripán (Torino), Paulo Díaz (River), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Watford), Fabian Hormazábal (Universidad de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse) y Marcelo Morales (Universidad de Chile). Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (Club América), Luciano Cabral (Club León) y Arturo Vidal (Colo Colo).

Erick Pulgar (Flamengo), Rodrigo Echeverría (Huracán), Vicente Pizarro (Colo Colo), Esteban Pavez (Colo Colo), Diego Valdés (Club América), Luciano Cabral (Club León) y Arturo Vidal (Colo Colo). Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland), Alexander Aravena (Gremio), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile), Lucas Cepeda (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Gonzalo Tapia (Universidad Católica) y Felipe Mora (Portland Timbers).

Perú vs Chile: hora y dónde ver ‘Clásico del Pacífico’

El partido entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario nacional. El duelo será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor podrás encontrar las incidencias.

Perú vs Chile: los últimos diez enfrentamientos

Con respecto a los últimos duelos, es conocida la intensidad con la que se juegan los ‘Clásicos del Pacífico’, y esta vez no será la excepción. Ambos países se juegan un lugar en el próximo Mundial 2026 y llegan con resultados poco favorables en las últimas fechas. La última vez que se enfrentaron de manera oficial fue en la Copa América 2024, donde justamente Jorge Fossati y Ricardo Gareca hicieron su presentación en partidos oficiales.

Aquel encuentro terminó 0-0. La Bicolor mostró intensidad en ataque y, a su vez, en lo defensivo logró neutralizar el esquema propuesto por el DT argentino. Con respecto a las Eliminatorias 2026, el choque de este viernes será el segundo entre ambas selecciones, pues ya se enfrentaron en Santiago en 2023, cuando Eduardo Berizzo estaba al mando de Chile y ganó 2-0 al equipo dirigido por Juan Reynoso. Los goles para los sureños fueron de Diego Valdés y Marcelino Núñez.

Por otro lado, es importante recordar que este choque se jugará en el Monumental de Universitario de Deportes, luego de que las autoridades informaran que el Estadio Nacional no contaba con las garantías necesarias tras la realización del APEC. El partido oficial más reciente entre Perú y Chile en el coloso de Ate data del domingo 29 de marzo de 2009, cuando se enfrentaron por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. En aquella ocasión, el resultado favoreció a los dirigidos por Marcelo Bielsa (1-3). Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Matías Fernández anotaron para La Roja, mientras que Johan Fano descontó para la Blanquirroja.

Competición Fecha Partido Amistoso 10/10/2014 Chile 3-0 Perú Copa América 2015 29/06/2015 Chile 2-1 Perú Eliminatorias 2018 13/10/2015 Perú 3-4 Chile Eliminatorias 2018 11/10/2016 Chile 2-1 Perú Amistoso internacional 12/10/2018 Perú 3-0 Chile Copa América 2019 03/07/2019 Chile 0-3 Perú Eliminatorias 2022 13/11/2020 Chile 2-0 Perú Eliminatorias 2022 07/10/2021 Perú 2-0 Chile Eliminatorias 2026 12/10/2023 Chile 2-0 Perú Copa América 2024 21/06/2024 Perú 0-0 Chile

TE PUEDE INTERESAR