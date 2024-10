Luego de la dura derrota de Chile ante Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, por la fecha 9 de las Eliminatorias 2026, Ricardo Gareca salió al frente en conferencia de prensa para hablar sobre la complicada situación que vive la ‘Roja’ en el torneo clasificatorio y también sobre su trabajo en el combinado nacional, donde no pudo hasta el momento conseguir una victoria en partidos oficiales.

“Todas las derrotas duelen. La fecha pasa y nos obliga a exigirnos más, para sumar de a tres que es el primer objetivo que hay para poder clasificar. Y la otra mirada es que me gustó mucho la actitud del equipo y quedamos conformes por como trabajaron y se brindaron”, inició el ‘Tigre’. “Uno debe rápidamente cambiar su estado de ánimo y preparar el partido con Colombia. Dejaron todo y quedamos satisfechos por lo que se vio en el campo de juego y estamos en condiciones de mejorar más aún”, agregó.

Sobre las posibilidades de Chile en las Eliminatorias 2026 y su futuro como DT de la ‘Roja’, aseguró que: “Sigo pensando en este Mundial. Reconozco que los tiempos se acortan. Pero todavía tengo fe. Me encantaría continuar el proceso, pero no depende de mi. Creo en los muchachos, le tengo gran confianza a los jugadores chilenos y podemos ir creciendo con el correr de los partidos”.

“No sé si duraré en cuanto al proceso. Pero depende de los resultados. A mí me encantaría. Se que el fútbol depende de los resultados, pero estoy preparado para aguantar. Pero más allá de estar preparado, hay otras cosas que los dirigentes deben analizar”, añadió.

El ‘Tigre’ también se refirió a las expectativas de la gente sobre su trabajo. “Creo que el jugador chileno tiene un potencial muy grande. Y creo que generamos una expectativa desmedida con la llegada nuestra y los tres primeros partidos... Tuvieron una gran decepción y la gente se siente defraudada, pero creo que estamos en condiciones de volver a mostrar eso... no es un momento para aflojar. Debemos enfrentarlo”, expresó.

“Quedan muchos puntos todavía y necesitamos una buena racha. Siento que todavía queda margen... Más allá de que no me gusta justificar, hemos tenido circunstancia que nos ha costado darle continuidad a una idea o repetir formaciones”, afirmó.

Finalmente, Gareca señaló que no se dará por vencido e intentará hacer que su equipo levante cabeza. “No me bajo. Creo que podemos hilvanar rachas de triunfos y creo que el fútbol chileno necesita un proceso dónde encuentre jugadores, figuras y roces. No me bajo de ninguna manera”, remarcó.

Lo que se le viene a Chile en Eliminatorias 2026

Luego enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago, Chile tendrá que viajar a Barranquilla para jugar contra Colombia en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 3:30 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La última visita de la ‘Roja’ a suelo cafetero fue con una dura derrota por 3-1 en el proceso pasado.

Aquel encuentro, que se realizó el 9 de septiembre del 2021 en las pasadas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la figura del partido fue Miguel Borja, quien marcó dos goles en el partido, mientras que Luis Díaz puso el tercero, por la fecha 10 del curso anterior.





