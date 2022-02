Claudio Caniggia fue citado a declarar por la Justicia de Argentina para este 22 de marzo, tras ser denunciado por el presunto delito de violencia de género por parte de su exposa. Mariana Belén Nannis Silles acusó al exfutbolista de agredirla física y verbalmente.

La imputación contra el exjugador fue emitido por la Fiscalía n° 42 a cargo del Carlos Velarde. El portal Infobae tuvo acceso al documento en el cual se especifica el hecho se habría cometido el 5 de mayo del 2018 en la calle Petrona Eyle, departamento 221 (residencias del hotel Faena) en Buenos Aires.

Luego, el fiscal explicó el contexto en el que se habría dado esta situación: “Todo ello habría ocurrido luego de que Caniggia y Nannis se retirarán de una fiesta de casamiento celebrada en el Hipódromo de Palermo. De allí se fueron en un auto conducido por Caniggia a gran velocidad mientras discutía con Nannis, propinándole un manotazo en una de sus manos”, según se lee en el mencionado portal.

Tras conocerse la citación, la exesposa del jugador brindó su versión de los hechos. “Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, pegaba. Yo no podía hacer la denuncia cuando me pegaba”, así lo manifestó durante una entrevista con Jorge Rial, en su programa Argenzuela, por Radio 10.

Caniggia desmiente las declaraciones de su expareja

De acuerdo con Diego Estéves, panelista del ciclo A la tarde (América) que conduce Karina Mazzocco, Caniggia se comunicó con él para negar las declaraciones de su exeposa. “Hablé por teléfono mientras entrenaba. Estaba con bronca porque dice que todo es mentira y ve dañada su imagen”, señaló. el periodista.

Asimismo, el comunicador leyó un mensaje Claudio: “Ustedes saben bien quien tiene razón, hace más de 25 años que son testigos de las incoherencias de ella, no jodamos”, añadió.





