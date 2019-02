Colombia - Uruguay Sub 20 EN VIVO, vía Caracol TV: Horarios y cómo ver duelo final en el Sudamericano 

Colombia - Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE GRATIS, vía Caracol TV: por el Sudamericano de Chile | Colombia se aferra a su última oportunidad, mientras Uruguay busca el boleto y de paso salir campeón del torneo juvenil. Desde las 15 horas (Perú y Ecuador), ambas selecciones se juegan sus chances para clasificar al Mundial de Polonia y a Lima 2019. Para ver fútbol en vivo, se puede elegir entre apps móviles (Caracol Play), canales de TV (TyC Sports) y webs deportivas como DEPOR, que les traen las incidencias y los goles del partido a sus lectores.

Por la quinta y última fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile, el Colombia - Uruguay abrirá la jornada en Rancagua. El encuentro podría ir definiendo posiciones en la tabla. Colombia y Uruguay tienen chances de clasificar al Mundial de Polonia.

La selección de Colombia está obligada a ganar para al menos pelear por el cupo mundialista. Con 4 puntos y sin diferencias de goles, de conseguir una victoria los cafeteros podrán superar a Uruguay (7, +1) y Ecuador (7, +1). Un empate ante los charrúas haría que tenga que esperar hasta el final del día para saber si clasificó.

De lado de Uruguay , una victoria le aseguraría la doble clasificación: Polonia y Lima 2019. Y además, le daría la posibilidad de salir campeón del Sudamericano Sub 20 de Chile siempre y cuando Argentina no le gane a Brasil y Ecuador no sume una victoria ante Venezuela.



Colombia - Uruguay: Últimos partidos del Colombia en el Hexagonal

29/01/19 Brasil U20 0 - 0 Colombia U20

01/02/19 Argentina U20 1 - 0 Colombia U20

04/02/19 Ecuador U20 1 - 0 Colombia U20

07/02/19 Venezuela U20 0 - 2 Colombia U20

Colombia - Uruguay: Últimos partidos del Uruguay en el hexagonal

29/01/19 Venezuela U20 1 - 1 Uruguay U20

01/02/19 Ecuador U20 0 - 1 Uruguay U20

04/02/19 Brasil U20 2 - 3 Uruguay U20

07/02/19 Argentina U20 2 - 1 Uruguay U20

Colombia - Uruguay: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por el Hexagonal Sub 20?

Argentina TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brazil SporTV 3

Chile CDF Premium

Colombia Caracol Play, Caracol TV

International RMTV

Perú: Movistar Deportes



Colombia - Uruguay: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:30 horas

Perú: 15:30 horas

Colombia: 15:30 horas

Ecuador: 15:30 horas

Estados Unidos: 15:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:30 horas

Bolivia: 16:30 horas

Argentina: 17:30 horas

Paraguay: 17:30 horas

Chile: 17:30 horas

Uruguay: 17:30 horas

Brasil: 18:30 horas

España: 21:30 horas

Italia: 21:30 horas

Francia: 21:30 horas

Japón: 05:30 horas (lunes 11 de febrero)

Colombia - Uruguay: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por el Sudamericano Sub 20?

Colombia: Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Carlos Romaña, Hayen Palacios; Andrés Balanta, Jaime Alvarado, Iván Angulo, Yeiler Goez; Johan Carbonero y Luis Sandoval.

DT: Arturo Reyes.

Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Maximiliano Araújo; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Juan Boselli, Pablo García; Emiliano Gómez y Nicolás Schiappacasse. DT: Fabián Coito.