Gustavo Cuéllar, de a pocos, se gana un lugar en el 11 de Zé Ricardo. Lleva 10 partidos en el Brasileirao esta temporada y trata de ganarse un lugar y hacerse de un nombre en Flamengo, al que llegó en 2016.



En 2011, el volante estuvo en Perú como integrante de la Selección Colombia que participó en el Sudamericano Sub 20. En esa competencia, los 'cafeteros' quedaron últimos en el Hexagonal Final, por lo que no clasificaron a los Juegos Olímpicos, mas sí al Mundial de la categoría pues su país fue sede.



Depor conversó con el mediocampista en la previa del duelo del 'Mengao' ante Palestino por el pase a octavos de final de la Copa Sudamericana, y aseguró que el 'Fla' no debe cometer los mismos errores que en la Libertadores.

¿Se sienten favoritos en la Copa Sudamericana?

Cómo todo equipo grande la meta es campeonar cualquier torneo que disputemos. Se consiguió un triunfo muy importante frente a Palestino de visita, pero iremos paso a paso donde trataremos de no volver a cometer los errores de la Copa Libertadores.



Cuéllar también dio su impresión sobre el accionar de los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco, para quienes solo tuvo palabras de elogio.

Flamengo Gustavo Cuéllar llegó al Flamengo en el 2016.

¿Cómo es la relación con Miguel Trauco y Paolo Guerrero?

Son personas muy tranquilas. La relación es muy buena con ellos. Ambos son jugadores muy importantes para el equipo porque tienen mucho talento. Todos trabajamos y luchamos para conseguir cosas importantes en este equipo.

¿Te sorprendió la adaptación tan rápida de Miguel Trauco en el equipo?

​No, para nada. Ya sabía de lo que era capaz de aportar al Flamengo. Lo había visto disputar algunos partidos con la selección peruana. Además, no cualquiera llega a jugar aquí, tiene mucho talento, aporta mucho al equipo ya sea por la banda izquierda o jugando en el medio. Eso habla que es un jugador polifuncional.

En el caso de Paolo Guerrero, ¿debe ser importante tener un delantero con sus cualidades técnicas comandando el ataque del 'Fla'?

Es un gran delantero. Posee unas cualidades técnicas de lujo y gran experiencia europea, pues ha jugado en dos equipos grandes de Alemania. Es un definidor por excelencia. La verdad es un honor jugar a su lado, compartir vestuario y entrenar todos los días junto a él.



Gustavo Cuéllar Gustavo Cuéllar disputa un balón con Rodrigo Pimpao del Botafogo, ante la atenta mirada de Miguel Trauco. (Getty Images).

En su momento, a Guerrero no le salían las cosas, ¿tú como lo veías en los entrenamientos cuando no anotaba?

​Nunca le afectaron esos malos comentarios que recibió y la clave fue que siempre se mantuvo en silencio. Siempre está acostumbrado a convivir con la presión y mira ahora, ha vuelto a su nivel para el bienestar del Flamengo.

Inclusive, ahora anota goles de tiro libre, una faceta que antes no se le conocía.

Para nosotros no es novedad que ahora anoté goles de tiros libres, ya que en los entrenamientos siempre los practica.

¿También es clave que Guerrero y Trauco se conozcan a la perfección para ser un alma letal en el Flamengo?

Sí, claro. Es vital esa sintonía que hay entre ellos, pues siempre nos ha ayudado a conseguir buenos resultados. Esperemos que sigan dándole más alegrías al Flamengo.

¿A qué se debe este repunte del Flamengo en el Brasileirao?

​Superamos ese mal momento de la Copa Libertadores. Además, se facilitó mucho más las cosas por la calidad de jugadores que tenemos en cada línea. Ahora hemos tomado el camino correcto y vamos por una curva ascendente para así pelear cosas importantes en esta temporada.