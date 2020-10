Histórica conquista! CONMEBOL recupera ao redor de US$ 37 milhões das contas de Leoz e Deluca em bancos suíços. Ratificamos nosso compromisso com a justiça, a transparência e as regras claras. O que é gerado pelo futebol deve ser reinvestido no futebol. https://t.co/xTZpSjQYyQ