Guía completa Copa América 2019: Inauguración, fixture, calendario, tabla de posiciones y CÓMO VER los partidos EN VIVO

EN DIRECTO desde Brasil | ¡Empieza la fiesta del fútbol! Este viernes 14 de junio inicia el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. El estadio Morumbí de Sao Paulo será escenario de la ceremonia de inauguración y del primer partido de la Copa América 2019 entre Brasil vs. Bolivia.



Depor te trae la información completa del torneo internacional, con las últimas novedades, fechas, horarios, tabla de posiciones y más datos que debes conocer sobre la Copa América.

VIDEO | TE puede interesar: Esta es la canción oficial de la Copa América Brasil 2019

Karol G y Leo Santana interpretarán "Vibra el Continente". (Foto: @umusicbrasil)

A continuación, te presentamos todos los detalles para ver los partidos en directo desde la televisión, app móviles o páginas de Internet por país.

Desde que organizó a lo grande el Mundial 2014, Brasil ha tenido tres presidentes, una recesión histórica, dos exmandatarios detenidos y un escándalo de corrupción sin precedentes. Con la crisis de nuevo amenazando al gigante, la Copa América 2019 llega discreta a un país que ya no encuentra consuelo en su Selección y con un Neymar que sufrió una lesión días previos al debut.

Las doce selecciones que se enfrentarán a partir del 14 de junio en la edición número 46 de la Copa América llegan a Brasil en estados diferentes de forma: del 'shock' de Brasil por la lesión de Neymar a la nueva esperanza de Argentina de conseguir, por fin, un título absoluto con Lionel Messi.



La anfitriona Brasil levanta este viernes el telón de la 46ª edición de la Copa América frente a Bolivia y con el desafío de demostrar que es igual de favorita al título con o sin Neymar, desconvocado por lesión.

VER FÚTBOL EN VIVO: conoce el fixture completo de la Copa América Brasil 2019

Brasil entrena a puertas cerradas y espera hacer un buen debut ante Bolivia en la Copa América 2019. Brasil entrena a puertas cerradas y espera hacer un buen debut ante Bolivia en la Copa América 2019. AFP

La Canarinha buscará el noveno título que le acredite como la mejor selección de América ante su afición, escéptica con el potencial de su selección tras el varapalo que supuso la eliminación en cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018.



La historia, sin embargo, está de su lado. Esta será la quinta vez en su historia que Brasil albergará la Copa América (1919, 1922, 1949 y 1989) y el balance no puede ser más ilusionante: siempre que fue anfitrión, se proclamó campeón.



Brasil , que no gana la competición desde 2007, tiene a priori un grupo accesible, el A, con Venezuela y Perú, además de su rival de este viernes, Bolivia.

Por su parte, la selección de Bolivia realizó este lunes su segunda jornada de entrenamientos con una doble sesión que incluyó trabajo técnico y estratégico y con la que el equipo busca fortalecerse con miras al encuentro que tendrá el próximo 14 de junio ante Brasil, en el partido inaugural de la Copa América.

Para lograr una mayor concentración de los jugadores, este lunes los entrenamientos de la selección Bolivia fueron a puertas cerradas en el Centro de Formación Deportiva del Sao Paulo, en el municipio de Cotía.

La selección chilena , campeona de la Copa América en las ediciones de 2015 y 2016, se entrenó por primera vez en Brasil este domingo antes de su debut en el torneo de selecciones de 2019 que será el próximo 17 de junio frente a Japón.



La selección argentina goleó por 5-1 a su par Nicaragua, en San Juan, en el único amistoso previo al viaje a Brasil La selección argentina goleó por 5-1 a su par Nicaragua, en San Juan, en el único amistoso previo al viaje a Brasil AFP

La selección argentina goleó por 5-1 a su par Nicaragua, en San Juan, en el único amistoso previo al viaje a Brasil para disputar una nueva edición de la Copa América. Uruguay derrotó este viernes por 3-0 a Panamá con tantos de Maximiliano Gómez, Luis Suárez y Federico Valverde en un amistoso previo a la Copa América de Brasil, torneo en el que debutará el 16 de junio ante Ecuador.

Finalmente, la selección de Bolivia realizó este viernes un partido de entrenamiento ante el club brasileño Portuguesa de Sao Paulo, que terminó con empate a un gol y sirvió para el técnico nacional, Eduardo Villegas, observar de nuevo en campo a sus jugadores que disputarán la Copa América.

SIGUE AQUÍ todas las noticias, tabla de posiciones, resultados, partidos y estadísticas de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.

Brasil, Argentina y Uruguay serán cabezas de serie de los tres grupos en que serán divididos los competidores de la Copa América 2019 , según quedó definido con la divulgación este jueves de la última clasificación de selecciones elaborada por la FIFA.

El grupo A está conformado con Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú; el grupo B es Argentina, Colombia, Paraguay y Catar; mientras el Grupo C es Uruguay, Ecuador, Chile y Japón.

La Copa América 2019 se realizará en Brasil y participarán 12 clubes, donde Chile buscará el tricampeonato. (Foto:AFP) La Copa América 2019 se realizará en Brasil y participarán 12 clubes, donde Chile buscará el tricampeonato. (Foto:AFP) AFP

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS DE LA COPA AMÉRICA 2019

14/06/19 | Brasil vs. Bolivia | 19:30 horas | Grupo A

15/06/19 | Venezuela vs. Perú | 14:00 horas | Grupo A

15/06/19 | Argentina vs. Colombia | 17:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Paraguay vs. Catar | 14:00 horas | Grupo B

16/06/19 | Uruguay vs. Ecuador | 17:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Japón vs. Chile | 18:00 horas | Grupo C

17/06/19 | Bolivia vs. Perú | 16:30 horas | Grupo A

18/06/19 | Brasil vs. Venezuela | 19:30 horas | Grupo A

19/06/19 | Colombia vs. Catar | 16:30 horas | Grupo B

19/06/19 | Argentina vs. Paraguay | 19:30 horas | Grupo B

20/06/19 | Uruguay vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C

21/06/19 | Ecuador vs. Chile | 18:00 horas | Grupo B

22/06/19 | Perú vs. Brasil | 14:00 horas | Grupo A

22/06/19 | Bolivia vs. Venezuela | 14:00 horas | Grupo A

23/06/19 | Catar vs. Argentina | 14:00 horas | Grupo B

23/06/19 | Colombia vs. Paraguay | 14:00 horas | Grupo B

24/06/19 | Chile vs. Uruguay | 18:00 horas | Grupo C

24/06/19 | Ecuador vs. Japón | 18:00 horas | Grupo C



LISTA COMPLETA DE LOS 23 CONVOCADOS DE CADA SELECCIÓN PARTICIPANTE

Sin Neymar, su gran estrella, que se quedó fuera del torneo por una lesión en la rodilla izquierda durante el amistoso contra Catar, sustituido por el extremo del Chelsea inglés William, la selección local de esta Copa América afrontará su debut en Sao Paulo contra uno de los combinados más humildes, Bolivia.



La 'verdeamarela' viene de vencer el domingo por 7-0 a Honduras, en su primer partido sin Neymar, que se convirtió en la goleada más abultada de la era de Adenor Bacchi 'Tite' al frente del conjunto, que también se impuso antes a Catar por 2-0, en el partido en el que perdió a Neymar por lesión.

Brasil es el anfitrión de la Copa América 2019 y encabeza el Grupo A. Brasil es el anfitrión de la Copa América 2019 y encabeza el Grupo A. AFP

Arqueros: Alisson (Liverpool/ING), Éderson (Manchester City/ING) y Cassio (Corinthians).



Defensas: Dani Alves (PSG/FRA), Filipe Luís (Atlético Madrid/ESP), Alex Sandro (Juventus/ITA), Miranda (Inter/ITA), Thiago Silva (PSG/FRA), Fagner (Corinthians), Éder Militão (Porto/POR) y Marquinhos (PSG/FRA).



Volantes: Casemiro (Real Madrid/ESP), Arthur (Barcelona/ESP), Allan (Nápoles/ITA), Philippe Coutinho (Barcelona/ESP), Lucas Paquetá (Milán/ITA) y Fernandinho (Manchester City/ING).



Delanteros: Roberto Firmino (Liverpool/ING), Gabriel Jesús (Manchester City/ING), Everton (Gremio), Richarlison (Everton/ING), Neymar (PSG/FRA) y David Neres (Ajax/HOL).



La 'Blanquirroja' debutará el sábado 15 en Porto Alegre contra Venezuela, donde llegará tres días antes, en un ambiente de dudas motivadas por la derrota por 0-3 en el último amistoso ante Colombia, en un partido que mostró su falta de pegada en ataque y sus debilidades defensivas.



El conjunto que dirige el argentino Ricardo Gareca si ganó en su primer amistoso, por 1-0 a Costa Rica, y tiene altas aspiraciones en esta Copa América , que pasan por superar la fase de grupos e incluso intentar acercarse a las semifinales.

La selección peruana debutará con Venezuela este 15 de junio por la Copa América 2019. La selección peruana debutará con Venezuela este 15 de junio por la Copa América 2019. AFP

Arqueros: Pedro Gallese (Alianza Lima), Carlos Cáceda (Melgar), Patricio Álvarez (Sporting Cristal).



Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Miguel Araujo (Talleres de Córdoba), Luis Advíncula (Rayo Vallecano), Anderson Santamaría (Atlas), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Trauco (Flamengo), Carlos Zambrano (Basilea), Alexander Callens (New York City).



Volantes: Renato Tapia (Willem II), Yoshimar Yotún (Cruz Azul) Jesús Pretell (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Edison Flores (Morelia), Christian Cueva (Santos), Andy Polo (Portland Timbers), André Carillo (Al-Hilal), Paolo Hurtado (Konyaspor).



Delanteros: Paolo Guerrero (Internacional), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Jefferson Farfán (Lokomotiv).



Los dirigidos de Rafael Dudamel, que se plantean esta Copa América como parte de la preparación de la nueva generación de cara a la clasificación para el Mundial de Catar 2020, abrirán la liza del segundo día del torneo, contra Perú, en el estadio del Gremio de Porto Alegre.



La 'Vinotinto' viene de derrotar con solvencia por 0-3 a Estados Unidos en un amistoso en el que uno de los veteranos, el ariete Salomón Rondón, marcó un doblete y se convirtió en su máximo goleador histórico, superando a Juan Arango. Antes jugó y cayó ante México (3-1) y empató contra Ecuador (1-1).

Venezuela será el primer rival de Perú en la Copa América 2019. Venezuela será el primer rival de Perú en la Copa América 2019. AFP

Arqueros: Daniel Hernández (Tenerife-ESP), José Contreras (Deportivo Táchira) y Wuilker Fariñez (Caracas).



Defensas: Alexander González (Huesca-ESP), Roberto Rosales (Málaga-ESP), Wilker Ángel (Deportivo Táchira), José Manuel Velázquez (Arouca-POR), Oswaldo Vizcarrondo (Nantes-FRA), Mikel Villanueva (Atlético Malagueño-ESP), Rolf Feltscher (Duisburg-GER)



Volantes: Tomás Rincón (Génova-ITA), Yangel Herrera (Atlético Venezuela), Carlos Suárez (Carabobo), Arquímedes Figuera (Deportivo La Guaira), Alejandro Guerra (Atlético Nacional-COL), Adalberto Peñaranda (Granada-ESP), Luis Manuel Seijas (Santa Fe (COL) a Internacional-BRA), Juan Pablo Añor (Málaga-ESP) y Rómulo Otero (Huachipato-CHI).



Delanteros: Salomón Rondón (West Bromwich-GBR), Christian Santos (NEC-NED), Yonathan del Valle (Kasimpasa-TUR) y Josef Martínez (Torino-ITA).



'La Verde' de Eduardo Villegas será protagonista del partido inaugural contra la anfitriona, al que llega después de varios días de entrenamiento en Brasil, ya que se trasladó a Sao Paulo hace más de una semana, donde tuvo en partido de entrenamiento contra el club Portuguesa, de la cuarta división brasileña, con empate 1-1.



El combinado boliviano disputó su único amistoso oficial de preparación para esta Copa América contra Francia, en el que fue derrotado por 2-0 en Nantes.

La selección de Bolivia debutará ante Brasil en el partido inaugural del 14 de junio por la Copa américa 2019. La selección de Bolivia debutará ante Brasil en el partido inaugural del 14 de junio por la Copa américa 2019. AFP

Arqueros: Carlos Lampe Porras (San José), Rubén Cordano Justiniano (Blooming) y Javier Rojas Iguaro (Nacional Potosí).



Defensas: Saúl Torres Rojas (Nacional Potosí), Luis Haquin López (Puebla, México), Mario Cuéllar Saavedra (Oriente Petrolero), Diego Bejarano Ibáñez (Bolívar), José María Carrasco Sanguino (Blooming), Marvin Bejarano Jiménez (The Strongest), Roberto Fernández Toro (Blooming) y Adrián Jusino Cerruto (Bolívar).



Volantes: Alejandro Chumacero Bracamonte (Puebla, México), Erwin Saavedra Flores (Bolívar), Leonel Justiniano Arauz (Bolívar), Samuel Galindo Suheiro (Always Ready), Raúl Castro Peñaloza (The Strongest), Paul Arano Ruiz (Blooming), Diego Wayar Cruz (The Strongest), Fernando Saucedo Pereyra (Wilstermann).



Delanteros: Marcelo Martins Moreno (Shijiazhuang, China), Leonardo Vaca Gutiérrez (Blooming), Gilbert Álvarez Vargas (Wilstermann) y Rodrigo Ramallo Cornejo (San José).



¿Será esta Copa América el momento en el que por fin Lionel Messi levante un título con la selección absoluta? Esa es la pregunta que se hacen todos los seguidores de la Albiceleste, que acude a Brasil rodeando a su ídolo con Sergio el 'Kun' Agüero y Ángel di María, junto a un grupo de jóvenes elegidos por Lionel Scaloni.



Argentina , que arrancará su participación contra Colombia el Salvador en el Fonte Nova de Salvador de Bahía, disputó un solo amistoso de preparación, contra Nicaragua, en el que se impuso por 5-1, con dos tantos de la 'Pulga' y otro doblete de Lautaro Martínez.

Argentina encabeza el grupo B de la Copa América 2019. Argentina encabeza el grupo B de la Copa América 2019. AFP

Arqueros: Esteban Andrada (Boca), Franco Armani (River) y Agustín Marchesín (América de México).



Defensores: Renzo Saravia (Racing), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Manchester City), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Ajax), Juan Foyth (Tottenham), Marcos Acuña (Sporting Lisboa) y Milton Casco (River).



Volantes: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (América de México), Exequiel Palacios (River), Roberto Pereyra (Watford), Giovani Lo Celso (Betis), Rodrigo De Paul (Udinese) y Ángel Di María (PSG).



Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Agüero (Manchester City), Lautaro Martínez (Inter), Paulo Dybala (Juventus) y Matías Suárez (River).



La selección de Colombia del portugués Carlos Queiroz se pondrá a prueba en la primera jornada contra Argentina, en uno de los encuentros más atractivos de la primera fase, a la que llegan en crecida después de golear en sus dos amistosos preparatorios.



Seis goles a favor y ninguno en contra contemplan al combinado cafetero en su preparación para esta Copa América , con un 0-3 contra Perú con dos goles de Mateus Uribe y uno de Duván Zapata, y otro 3-0 ante Panamá con tantos del lateral William Tesillo y los delanteros Radamel Falcao y Luis Muriel

La selección de Colombia debuta ante Argentina el 15 de junio por la primera fecha del Ggrupo B. La selección de Colombia debuta ante Argentina el 15 de junio por la primera fecha del Ggrupo B. AFP

Arqueros: David Ospina – Napoli (ITA), Álvaro Montero – Deportes Tolima (COL), Camilo Vargas – Deportivo Cali (COL).



Defensas: Dávinson Sánchez – Tottenham (ING) Stefan Medina - Monterrey (MEX), Yerry Mina – Everton (ING), Cristian Zapata – Milan (ITA), John Jáner Lucumí – KRC Genk (BEL), Santiago Arias – Atlético de Madrid (ESP), Cristian Borja – Sporting de Lisboa (POR) y William Tesillo – León (MEX).



Volantes: Gustavo Cuéllar – Flamengo (BRA), Wílmar Barrios – Zenit St. Petersburgo (RUS), Jéfferson Lerma – Bournemouth (ING), Edwin Cardona – Pachuca (MEX), Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA), Mateus Uribe – América (MEX) y James Rodríguez – Bayern Múnich (ALE).



Delanteros: Luis Díaz – Junior (COL), Radamel Falcao García – Mónaco (FRA), Duván Zapata – Atalanta (ITA), Roger Martínez – América (MEX) y Luis Muriel – Fiorentina (ITA).



El nuevo proyecto paraguayo con el argentino Eduardo Berizzo a la pizarra se estrenará en la Copa América en el Maracaná de Río de Janeiro el domingo 16, contra una de las invitadas, Catar. Ambas tienen muy complicado pasar a la segunda fase, teniendo a dos transatlánticos como Argentina y Colombia en su grupo.



La 'Albirroja' viene de crecida, tras haber roto una racha de cinco años sin ganar en partidos amistosos con un 2-0 ante Guatemala en Asunción, gracias a los tantos de Gustavo Gómez y Derlis González. Tres días antes había empatado 1-1 ante Honduras.

Paraguay debuta en la Copa América con nuevo técnico rumbo a las eliminatorias Qatar 2022. Paraguay debuta en la Copa América con nuevo técnico rumbo a las eliminatorias Qatar 2022. AFP

Arqueros: Alfredo Aguilar (Olimpia), Roberto Junior Fernández (Botafogo) y Antony Silva (Huracán).



Defensores: Juan Escobar (Cruz Azul), Fabián Balbuena (West Ham), Gustavo Gómez (Palmeiras), Iván Torres (Olimpia), Iván Piris (Libertad), Bruno Valdéz (América de México), Junior Alonso (Boca) y Santiago Arzamendia (Cerro Porteño).



Volantes: Rodrigo Rojas (Olimpia), Matías Rojas (Defensa y Justicia), Celso Ortiz (Monterrey), Hernán Pérez (Espanyol), Miguel Almirón (Newcastle), Richard Ortiz (Olimpia).



Delanteros: Derlis González (Santos), Federico Santander (Bologna), Cecilio Domínguez (Independiente), Juan Iturbe (Pumas de México), Óscar Romero (Shanghai Shenhua) y Óscar Cardozo (Libertad).



La selección de Qatar , una de las dos invitadas a esta Copa América , pretenderá hacer valer en Brasil su reciente condición de campeona de Asia, un título logrado el pasado mes de febrero dejando por el camino a una potencia regional como Japón; y debutará en el Maracaná contra Paraguay el día 16.



El seleccionador español Félix Sánchez dirige un equipo joven, con buenos fundamentos defensivos, y talento en el ataque de la mano de los jóvenes Almoez Ali y Akram Afif. Fue una de las primeras en llegar a Brasil, con la que disputó un amistoso en el que cayó por 2-0 en Brasilia.

La selección de Qatar es una de las dos selecciones invitadas para la Copa América Brasil 2019. El equipo asiático debuta ante Paraguay el 16 de junio. La selección de Qatar es una de las dos selecciones invitadas para la Copa América Brasil 2019. El equipo asiático debuta ante Paraguay el 16 de junio. AFP

Arqueros: Youssef Hassan (Al Gharafa), Mohammed Al Bakri (Al Khor) y Saad Sheeb (Al Sadd).



Defensas: Tareq Salman (Al Sadd), Pedro Correira (Al Sadd), Abdulkarim Hassam (Al Sadd), Hamad Ismael (Al Sadd), Boualem Khoukhi (Al Sadd), Tameem Al-Muhaza (Al Gharafa), Al Mahdi Ali (Al Gharafa), Bassam Husham (Al Duhail) y Abdullah Abdul Salam (Al Duhail).



Volantes: Assim Madebo (Al Duhail), Karim Boudiaf (Al Duhail), Ali Afif (Al Duhail), Salem Alhajri (Al Sadd), Ahmad Moain (Qatar SC), Ahmed Fahty (Al Ahli) y Ahmed Al Aeldin (Al Gharafa).



Delanteros: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Hassan Al Haydos (Al Duhail) y Abdulaziz Hatim (Al Kharitiyath).

La vigente campeona de los últimos dos torneos, el de Chile 2015 y el Centenario 2016 en Estados Unidos, llega a Brasil en un proceso de cambio generacional a medias, sin el guardameta Claudio Bravo en la convocatoria del colombiano Reinaldo Rueda, pero con Arturo Vidal o Alexis Sánchez en la fase de madurez de sus carreras.



La 'Roja' , que debutará contra Japón en Sao Paulo, aspira a luchar por el liderazgo del grupo con Uruguay y hacer lo posible por al menos superar el primer cruce para estar entre las cuatro mejores selecciones de Sudamérica.

Chile consiguió dos veces consecutivas el título de la Copa América. La Roja llega a Brasil para defender la corona. Chile consiguió dos veces consecutivas el título de la Copa América. La Roja llega a Brasil para defender la corona. AFP

Arqueros: Gabriel Arias (Racing Club-ARG), Brayan Cortés (Colo Colo), Yerko Urra (Huachipato).



Defensas: Mauricio Isla (Fenerbahçe-TUR), Paulo Díaz (Al-Ahli-EMI), Guillermo Maripán (Alavés-ESP), Gonzalo Jara (Estudiantes de La Plata-ARG), Gary Medel (Besiktas-TUR), Igor Lichnovsky (Cruz Azul-MEX), Óscar Opazo (Colo Colo), Jean Beausejour (Universidad de Chile).



Volantes: Arturo Vidal (Barcelona-ESP), Esteban Paez (Colo Colo), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen-ALE), Erick Pulgar (Bolonia-ITA), Pedro Pablo Hernández (Independiente-ARG), Diego Valdés (Santos Laguna-MEX).



Delanteros: Alexis Sánchez (Manchester United-ING), Nicolás Castillo (América-MEX), Eduardo Vargas (Tigres-MEX), Junior Fernándes (Alanyaspor-TUR), Ángelo Sagal (Pachuca-MEX), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica).



Uruguay , la selección con más títulos del torneo continental de selecciones más antiguo del mundo , 15, comenzará su participación el domingo 16 en el Mineirao de Belo Horizonte, ante Ecuador, con el delantero del Barcelona Luis Suárez recuperado de su operación en el menisco de la rodilla izquierda, como se pudo ver en el amistoso contra Panamá, en el que marcó un golazo de falta directa.



Ese 3-0 contra la selección centroamericana en el Estadio Centenario de Montevideo fue la única muestra de los de Óscar Washington Tabárez, que cuentan con una gran variedad de argumentos en ataque, con Suárez, Edinson Cavani, Maxi Gómez o Christian Stuani.

Uruguay buscará el título de la Copa América para seguir dominando la vitrina del más campeón del certamen. Uruguay buscará el título de la Copa América para seguir dominando la vitrina del más campeón del certamen. AFP

Arquero: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Martín Silva (Libertad-PAR) y Martín Campaña (Independiente-ARG).



Defensores: Diego Godín (Sin equipo), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting Lisboa-POR), Giovanni González (Peñarol-URU), Martín Cáceres (Juventus-ITA), Marcelo Saracchi (Leipzig-GER) y Diego Laxalt (Milán-ITA).



Volantes: Naithan Nández (Boca Juniors-ARG), Lucas Torreira (Arsenal-GBR), Matías Vecino (Inter de Milán-ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-USA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo-BRA) y Gastón Pereiro (PSV-NED).



Delanteros: Jonathan Rodríguez (Cruz Azúl-MEX), Maximiliano Gómez (Celta de Vigo-ESP), Cristian Stuani (Girona-ESP), Edinson Cavani (PSG-FRA) y Luis Suárez (Barcelona-ESP).



La segunda selección invitada en esta Copa América debutará el lunes 17 en el estadio Morumbí de Sao Paulo contra la vigente campeona, Chile.



Japón , con una selección muy joven con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tuvieron dos amistosos preparatorios: un empate 0-0 ante Trinidad y Tobago, y una victoria por 2-0 ante El Salvador.

Japón es una de las dos invitadas para la Copa América 2019. Japón es una de las dos invitadas para la Copa América 2019. AFP

Arqueros: Eiji Kawashima (Estrasburgo/FRA), Ryosuke Kojima (Oita Trinita), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).



Defensas: Naomichi Ueda (Círculo de Brujas/BEL), Ko Itakura (Groningen/NED), Tomoki Iwata (Oita Trinita), Yugo Tatsuta (Shimizu S-Pulse), Teruki Hara (Sagan Tosu), Daiki Sugioka (Shonan Bellmare), Daiki Suga (Consadole Sapporo), Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden/BEL).



Volantes: Gaku Shibasaki (Getafe/ESP), Shoya Nakajima (Al-Duhail/QAT), Yuta Nakayama (PEC Zwolle/NED), Koji Miyoshi (Yokohama F Marinos), Tatsuya Ito (Hamburgo SV/GER), Taishi Matsumoto (Sanfrecce Hiroshima), Kota Watanabe (Tokyo Verdy), Hiroki Abe (Kashima Antlers), Takefusa Kubo (FC Tokio).



Delanteros: Shinji Okazaki (Leicester City/ENG), Daizen Maeda (Matsumoto Yamaga), Ayase Ueda (Hosei University).



La 'Tricolor' , que se estrenará ante los charrúas en esta Copa América, llega de la mano del colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez con las eliminatorias para Catar 2020 en el horizonte de sus expectativas.



El conjunto ecuatoriano, en el que varios de sus jugadores más relevantes, el lateral Antonio Valencia y el delantero Enner Valencia, están en la parte final de su carrera, cosechó durante la preparación un empate 1-1 contra Venezuela y una derrota contra México por 3-2.

Ecuador empezará a prepararse para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2019. Ecuador empezará a prepararse para llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2019. AFP

Arqueros: Alexander Domínguez (Vélez Sarfield, Argentina), Máximo Banguera (Barcelona SC), Pedro Ortiz (Delfín SC).



Defensas: Pedro Pablo Velasco (Barcelona SC), José Quintero (Liga de Quito), Robert Arboleda (Sao Paulo, Brasil), Xavier Arreaga (Seattle Sounders FC, Estados Unidos), Gabriel Achilier (Morelia, México), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor, Turquía), Beder Caicedo (Barcelona SC), Leonel Ramírez (FC Krasnodar, Rusia).



Volantes: Antonio Valencia (Manchester United, Inglaterra), Carlos Gruezo (FC Dallas, Estados Unidos), Jefferson Intriago (Liga de Quito), Jefferson Orejuel,a (Liga de Quito), Jhegson Méndez (Orlando City, Estados Unidos), Renato Ibarra (América, México), Ángel Mena (León, México), Ayrton Preciado (Santos Laguna, México), Andrés Chicaiza (Liga de Quito).



Delanteros: Enner Valencia (Tigres, México), Carlos Garcés (Delfín SC), Romario Ibarra (Minnesota United, Estados Unidos).



ASÍ FUE EL SORTEO DE LA COPA AMÉRICA 2019

La ceremonia del sorteo por la Copa América 2019 se realizó el pasado jueves 24 de enero, a partir de las 5:30 pm. en Cidade das Artes, Río de Janeiro. Cabe mencionar que el Ranking FIFA del 20 de diciembre de 2018 sirvió de base para la definición de todos los cabezas de serie y determinó la distribución de los equipos en los cuatro bolilleros del sorteo de la Conmebol.

De esta manera, Brasil, país anfitrión, es cabeza de serie y quedó en la posición A1, con la bolilla de color diferente en el bolillero 1. A su lado, también como cabezas de serie, estuvo Uruguay y Argentina, que fueron sorteado para los grupos B y C (siempre en la posición 1 de estos grupos).

Colombia, Chile y Perú están en el bolillero 2. Venezuela, Paraguay y Japón quedarán en el bolillero 3 mientras que el bolillero 4 tendrá Ecuador, Bolivia y Qatar.

El Sorteo se realizará en Cidade das Artes, Río de Janeiro, el 24 de enero a las 5:30 pm. El Sorteo se realizará en Cidade das Artes, Río de Janeiro, el 24 de enero a las 5:30 pm. AFP

Video promocional de la Copa América Brasil 2019

La Copa América 2019 será la XLVI edición de este torneo, la principal competencia futbolística entre selecciones nacionales de América del Sur y la más antigua del mundo. Se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 7 de julio de 2019.

El 24 de enero se realizará el sorteo de la Copa América, el torneo internacional más antiguo del mundo.

COPA AMÉRICA, EL TORNEO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO

Mencionar Copa América es hablar de unos de los torneos internacionales más antiguos del mundo. Esta edición se llevará a cabo por quinta vez en Brasil (la última fue en 1989), donde el bicampeón (la selección de Chile), buscará defender el título para participar en la Copa FIFA Confederaciones 2021.

La Copa América 2019 se disputará en cinco ciudades: Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo. Participarán 12 selecciones: Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, Japón y Catar como invitados especiales.

Chile es e último campeón de la Copa América. Consiguió dos consecutivos y buscará la tercera. (Foto: AFP) Chile es e último campeón de la Copa América. Consiguió dos consecutivos y buscará la tercera. (Foto: AFP) AFP

SEDES Y CALENDARIOS DE LOS PARTIDOS

Belo Horizonte

Estadio Mineirao - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 19, 22 y 24 de junio

Semifinal – 2 de julio

Porto Alegre

Arena de Gremio - 5 partidos

Fase de Grupos – 15, 20 y 23 de junio

Cuartos de final – 27 de junio

Semifinal – 3 de julio

Río de Janeiro

Estadio Maracaná - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 18 y 24 de junio

Cuartos de final – 28 de junio

Final – 7 de julio

Salvador

Arena Fonte Nova – 5 partidos

Fase de Grupos – 15, 18, 21 y 23 de junio

Cuartos de final – 29 de junio

Sao Paulo

Estadio Morumbí – 3 partidos

Fase de Grupos – 14 (apertura), 17 y 19 de junio

Arena Corinthians – 3 partidos

Fase de Grupos – 22 de junio

Cuartos de final - 28 de junio

Decisión del tercer lugar - 6 de julio

La Copa América 2019 será la XLVI edición de este torneo, la principal competencia futbolística entre selecciones nacionales de Sudamérica y la más antigua del mundo. (Foto: AFP) La Copa América 2019 será la XLVI edición de este torneo, la principal competencia futbolística entre selecciones nacionales de Sudamérica y la más antigua del mundo. (Foto: AFP) AFP

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA COPA AMÉRICA 2019?

La Copa América Brasil 2019 está programada para jugarse justo un año después del Mundial; es decir, desde el 14 de junio hasta el 7 de julio del 2019. La programación completa de la fase de grupos y las siguientes rondas están pendientes de confirmar fecha por parte de la Conmebol. Esto se dará después del sorteo.

Uruguay es la selección que más títulos en Copa América ha conseguido: 15 en total. (Foto: AFP) Uruguay es la selección que más títulos en Copa América ha conseguido: 15 en total. (Foto: AFP) AFP

DATOS DE LOS ESTADIOS DONDE SE DISPUTARÁN TODOS LOS PARTIDOS

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

¿Dónde se juega el partido inaugural?

El partido inaugural de la Copa América Brasil 2019 será el 14 de junio en el Estado Morumbí de Sao Paulo, que tiene una capacidad para 67 mil personas. Cabe señalar que el recinto deportivo no fue sede del Mundial 2014. Por otro lado, cabe señalar que Brasil debutará en la fecha mencionada contra otra selección de acuerdo al sorteo.

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DE LA COPA AMÉRICA?

El estadio Maracaná, que es el recinto más emblemático del país anfitrión, será la sede para definir al campeón de la Copa América 2019. Fue remodelado para el anterior Mundial 2014 y actualmente cuenta con una capacidad para 74 mil espectadores. La fecha está pactada para el domingo 7 de julio.

LAS 12 SELECCIONES QUE JUGARÁN LA COPA AMÉRICA

La Conmebol había planeado esta edición con 16 selecciones participantes que luego se redujeron a 12, con dos invitados de Asia. Los países confirmados para participar de la Copa son:

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA AMÉRICA

Uruguay , 15 veces campeón: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011.





, 15 veces campeón: 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959-II, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011. Argentina , 14 veces campeón: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993.





, 14 veces campeón: 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993. Brasil , 8 veces campeón: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007.





, 8 veces campeón: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007. Paraguay , 2 veces campeón: 1953 y 1979.





, 2 veces campeón: 1953 y 1979. Chile , 2 veces campeón: 2015 y 2016.





, 2 veces campeón: 2015 y 2016. Perú , 2 veces campeón: 1939 y 1975.

LISTA DE CANALES TV PARA VER LA COPA AMÉRICA 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol , conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

A menos de un mes para que la pelota de la Copa América 2019 empiece a todas las canchas de Brasil, muchos aficionados del deporte rey en todas partes del continente (Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, entre otros) se encuentran aún en la búsqueda de entradas para disfrutar del torneo de selecciones. Sin embargo, tal y como era de esperarse, los tickets para determinados partidos se acabaron en cuestión de minutos mientras que para otros aún boletos disponibles.

Copa América 2019: revisa los precios de las entradas de todos los partidos del torneo continental. (Foto: CONMEBOL) Copa América 2019: revisa los precios de las entradas de todos los partidos del torneo continental. (Foto: CONMEBOL) Conmebol

PELOTA OFICIAL DE LA COPA AMÉRICA 2019

La Copa América tiene balón oficial que se usará en la edición 2019. Ronaldinho, quien ganó la de Paraguay 1999, fue el encargado de darle a conocer públicamente durante el sorteo del campeonato. El nombre que lleva es el de "Rabisco" que en portugués significa "garabato".

El Nike Strike Rabisco es el balón oficial de la Copa America 2019. Los gráficos inspirados en la pintura en aerosol dan un guiño al streetball brasileño y al arte urbano. El Nike Strike Rabisco es el balón oficial de la Copa America 2019. Los gráficos inspirados en la pintura en aerosol dan un guiño al streetball brasileño y al arte urbano. Conmebol

La Copa América 2019 que empezará este 14 de Junio y Panini es el encargado de ofrecer el álbum oficial del torneo. Como no podía ser de otra manera, las selecciones nacionales y los futbolistas que competirán en la cita deportiva serán los protagonistas de la colección de cromos. El álbum tendrá 56 páginas y 400 figuritas, dedicadas a las 12 selecciones que participan de esta Copa América, además de elementos adicionales como los estadios.

Hace algunos meses, Panini lanzó el álbum oficial de la Copa América para los fanáticos del fútbol. Hace algunos meses, Panini lanzó el álbum oficial de la Copa América para los fanáticos del fútbol. Panini

CÓMO VER EN VIVO ONLINE los partidos de la Copa América 2019

Ya no falta nada para el inicio de la Copa América Brasil 2019 y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de Internet y vía streaming. Aquí te compartimos link oficial para que no te pierdas ningún partido:

Transmisión EN VIVO ONLINE para Perú

Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web de Depor.

DATOS A CONSIDERAR EN LA COPA AMÉRICA

Uruguay es la selección con más títulos en la Copa América 2019 con 15, seguido con catorce por Argentina. Uruguay es la selección con más títulos en la Copa América 2019 con 15, seguido con catorce por Argentina. AFP

Uruguay , el primer campeón de la historia de la Copa en 1906, se mantiene como el país más laureado con quince títulos, seguido con catorce por Argentina, que en las dos últimas ediciones (2015 y 2016) se quedó a las puertas de igualar la quincena de copas de sus vecinos.

, el primer campeón de la historia de la Copa en 1906, se mantiene como el país más laureado con quince títulos, seguido con catorce por Argentina, que en las dos últimas ediciones (2015 y 2016) se quedó a las puertas de igualar la quincena de copas de sus vecinos. La Albiceleste es la selección que más veces ha terminado subcampeón con catorce, además de ser el equipo con más victorias (199) y con más goles (455).

es la selección que más veces ha terminado subcampeón con catorce, además de ser el equipo con más victorias (199) y con más goles (455). Si la selección de Chile logra un tercer título consecutivo, igualaría con Argentina como el equipo que más veces seguidas ha ganado el torneo, lo que la Albiceleste consiguió en las ediciones de 1945, 1946 y 1947.

logra un tercer título consecutivo, igualaría con Argentina como el equipo que más veces seguidas ha ganado el torneo, lo que la Albiceleste consiguió en las ediciones de 1945, 1946 y 1947. Los goleadores históricos son el argentino Norberto Méndez y el brasileño Zizinho, ambos con 17 tantos, una marca solo al alcance del peruano Paolo Guerrero y del chileno Eduardo Vargas, los dos máximos artilleros en activo, con 11 y 10 goles, respectivamente.

Lograr la mayor goleada requiere hacer 13 goles y no recibir ninguno, para superar así el 12-0 que Uruguay endosó a Ecuador en 1942. La Celeste también tiene el récord de más goles en menos tiempo al batir a Bolivia cuatro veces en cinco minutos (del 65 al 69) en la goleada por 9-0 de 1927.

también tiene el récord de más goles en menos tiempo al batir a Bolivia cuatro veces en cinco minutos (del 65 al 69) en la goleada por 9-0 de 1927. El estadio Maracaná, sede de la final de este año, tiene el récord del partido de mayor asistencia de la historia de la Copa con 170.000 espectadores en la final de 1989, lejos de la capacidad actual del coloso carioca, limitada a 74.000 asientos.

CONMEBOL REPARTIRÁ 70 MILLONES DE DÓLARES ENTRE LOS PARTICIPANTES

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que la confederación sudamericana repartirá 70 millones de dólares entre los 12 participantes. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que la confederación sudamericana repartirá 70 millones de dólares entre los 12 participantes. AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) repartirá 70 millones de dólares entre los 12 participantes en la Copa América de Brasil 2019 que comienza mañana, viernes, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

Así lo anunció este jueves el paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, en una rueda de prensa previa al torneo que empezará mañana con el encuentro entre Brasil y Bolivia. "Hemos batido otro récord. Vamos a entregar 70 millones de dólares a los participantes, básicamente enfocados en los 10 países de la CONMEBOL, pero también reconociendo la participación del campeón de la Copa de Asia, Catar, y su subcampeón, Japón", aseguró.

Domínguez, que se mostró convencido de que la de Brasil será la "mejor Copa América de la historia, afirmó que el torneo será transmitido por 178 países de todo el mundo, pese a la diferencia horaria y a que "se están disputando campeonatos mundiales como el sub'20 y el femenino, o la Copa de Oro de la CONCACAF".

"Tenemos la oportunidad de recuperar el liderazgo mundial en el fútbol y no lo podemos desaprovechar", resaltó el dirigente de la CONMEBOL, que consideró un éxito meter a la Copa América "en el calendario" y haberla adecuado a los años pares para evitar colisiones con el fútbol europeo.

"Sudamérica es el mayor exportador de talentos al mundo y los jugadores se encontraban en esa disyuntiva con sus clubes. Esto nos va a permitir tener un torneo más competitivo y mayores ingresos", agregó.