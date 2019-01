▷ HOY, sorteo Copa América Brasil 2019 EN VIVO: cómo ver el evento en Río de Janeiro | Fases de grupos

Hoy, sigue el sorteo de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO vía América Televisión desde las 5:30 de la tarde. Río de Janeiro será escenario del evento que genera gran expectativa en el mundo. Este jueves 24 de enero se sabrán los cuatro grupos de la primera fase donde la selección peruana conforma el Bombo 2. Conoce la historia del campeonato, los últimos campeones, cómo, cuándo y dónde ver el evento vía streaming y donde seguir el fútbol en vivo online por celular y TV por Internet de todo el certamen.

Depor te traerá la mejor información sobre el evento de la Copa América Brasil 2019. Además, conoce cómo, cuándo y dónde ver fútbol en vivo y en directo de toda la edición que inicia el 14 de junio hasta el 7 de julio.

Para la presente edición de la Copa América 2019 , el campeón vigente que es la selección chilena , buscará el triplete consecutivo ante grandes selecciones que vienen de menos a más. Es bueno mencionar que el equipo que se corone como campeón de este torneo participará en representación de Conmebol en la Copa FIFA Confederaciones 2021 si llegase a realizarse.

Un hecho que queda de anécdota es que en abril de 2017, la Conmebol decidió que la Copa América 2019 contaría con 16 participantes, por lo que los organizadores debían definir a 6 selecciones de otros continentes que llegarán como invitadas al torneo;​ sin embargo, el 4 de mayo 2018 se anunció que serían 12 los participantes, luego de haber invitado a las selecciones de Catar ​y Japón.

▷ Real Madrid vs. Girona EN VIVO ONLINE: día, hora y canales para ver la Copa del Rey



▷ VER AQUÍ FÚTBOL EN VIVO EN DIRECTO ONLINE: programación y resultados de todos los partidos



▷ VER Perú vs. Ecuador EN VIVO: a qué hora y qué canales transmiten el Sudamericano Sub 20 | Grupo B

Las estrellas de fútbol que estarán presentes en el sorteo de Copa América

Agberto Guimaraes y Cafú, grandes exponentes brasileños estarán en el sorteo de la Copa América. Agberto Guimaraes y Cafú, grandes exponentes brasileños estarán en el sorteo de la Copa América. AFP

Nombres históricos del fútbol como Cafú, Ronaldinho Gaúcho, Zico, Marta y Cafú, tomarán parte en el sorteo de la próxima edición de la Copa América , que se realizará el jueves 24 de enero, informó hoy la Conmebol.

Cafú, como embajador de esta Copa América 2019 , será el presentador del sorteo y Ronaldinho Gaúcho hará una participación especial en la que se recordará su trayectoria en el torneo, como el gol a Venezuela en la edición de 1999, cuando tenía 19 años.

Por su parte, la brasileña Marta, el argentino Javier Zanetti, el brasileño Zico y el colombiano Francisco Maturana actuarán como asistentes oficiales en cada bolillero del sorteo de la Copa América 2019. Así, Marta, seis veces mejor jugadora del mundo se ubicará en el bolillero 1, donde estarán los cabezas de serie Brasil, Uruguay y Argentina.

Zanetti, segundo jugador con más partidos en la historia de la selección argentina, quedará en el 2 con Colombia, Chile y Perú, mientras que Zico estará en el 3 en el que estarán Venezuela, Paraguay y Japón. A Maturana, técnico con la selección colombiana campeona en 2001, corresponderá el bolillero 4, con Ecuador, Bolivia y Catar; todo esto en el sorteo de la Copa América 2019.

Todo queda listo para llevarse a cabo el sorteo de la Copa América 2019. Todo queda listo para llevarse a cabo el sorteo de la Copa América 2019. AFP

¿Cómo se realizará del sorteo de la Copa América?

El ranking FIFA de diciembre de 2018 sirvió de base para la definición de todos los cabezas de serie y determinó la distribución de los equipos en los 4 bombos del sorteo que realizará la Conmebol el próximo 24 de enero. La Copa América 2019 genera gran expectativa por las 10 selecciones sudamericanas y las 2 invitadas para esta edición: Catar y Japón.

Brasil, país anfitrión de la Copa América 2019 , es uno de los cabezas de serie y quedará en la posición A1, con la bolilla de color diferente en el bolillero 1. A su lado, también como cabezas de serie, estarán Uruguay y Argentina, que serán sorteados para los grupos B y C (siempre en la posición 1 de estos grupos).

Después del sorteo de los cabezas de serie en la Copa América 2019 (posiciones B1 y C1) se sortearán los países que formarán cada llave y sus respectivas posiciones dentro de cada grupo. Las bolillas de los bolilleros 2, 3 y 4 tendrán las selecciones participantes mientras que los bolilleros A, B y C corresponderán a las posiciones en los grupos.

▷ Ni Chile ni Colombia, pero...: así quedaron los bombos con Perú para el sorteo de la Copa América 2019



▷ Pensando en la Copa América 2019: Brasil confirmó a su primer rival para los amistosos de marzo



▷ Selección Peruana en la Copa América 2019: ¿cuál es el precio de las entradas y cuándo saldrán a la venta?

Colombia, Chile y Perú están en el bombo 2. Venezuela, Paraguay y Japón quedarán en el bombo 3 mientras que el bombo 4 tendrá Ecuador, Bolivia y Qatar. Incluso en bombos distintos, Japón y Qatar, como selecciones invitadas, no podrán quedarse en un mismo grupo.

Fomato de competición de la Copa América 2019

La Copa América 2019 se desarrolla dividido en cuatro etapas: primera etapa o fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final. Las 12 selecciones participantes buscarán el mismo trofeo en Brasil, sede que se realizará el certamen después de 30 años.

En la fase de grupos, los doce equipos participantes se dividen en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Se juega con un sistema de todos contra todos, donde cada equipo juega un partido con todos sus rivales de grupo. Los equipos son clasificados en los grupos según los puntos obtenidos en cada partido, los cuales son otorgados de la siguiente manera:

3 puntos por partido ganado.

1 punto por partido empatado.

0 puntos por partido perdido.

Chile es el vigente campeón de la Copa América, que se realizó en Estados Unidos por el Centenario. Chile es el vigente campeón de la Copa América, que se realizó en Estados Unidos por el Centenario. AFP

A cuartos de final de la Copa América Brasil 2019 clasifican los dos primeros lugares de cada grupo, así como los dos mejores terceros. Si al término de la fase de grupos dos o más equipos terminan empatados en puntos, se aplican los siguientes criterios de desempate:

Mejor diferencia de gol en todos los partidos de grupo.

Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos de grupo.

Si el empate se mantiene entre dos equipos del mismo grupo, clasifica el equipo ganador del partido jugado entre los equipos implicados.



Si luego de aplicar los criterios anteriores el empate persiste, se procede a un sorteo de los equipos igualados. El sorteo lo lleva a cabo un delegado designado por la Comisión Administradora de la Conmebol en presencia de los representantes de las asociaciones implicadas.

Si el empate de puntos se produce entre dos equipos que juegan el último partido de su respectivo grupo y si el empate persiste luego de aplicar los 3 primeros criterios anteriores, se procede a determinar el desempate mediante tiros desde el punto penal.

En los cuartos de final no pueden enfrentarse equipos que hayan compartido grupo en la fase anterior, por lo que el primero del grupo A se enfrenta al tercer clasificado del grupo B o C, mientras que el ganador del grupo B se enfrenta al tercero del grupo A o C.

Los ganadores de cada partido de esta fase clasifican a semifinales. Finalmente, los enfrentamientos de los equipos en los cuartos de final y las fases siguientes están determinados de acuerdo al calendario del torneo.

Los grandes ausentes del sorteo por Copa América 2019

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, será el gran ausente en la ceremonia de la Copa América 2019. Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, será el gran ausente en la ceremonia de la Copa América 2019. Getty Images

Un ausente en el sorteo de la Copa América 2019 comanda el equipo que disputa actualmente el Campeonato Sudamericano Sub 20 en Chile: Rafael Dudamel, de Venezuela, mientras que el argentino Ricardo Gareca , de Perú, también está en tierra chilena siguiendo a la selección peruana, pese a no ser el seleccionador de esa categoría.



Colombia no tendrá representante en el sorteo ya que se encuentra sin seleccionador y Arturo Reyes, el interino que la dirigió a finales del año pasado tras la salida del argentino José Pekerman , está al frente de la sub 20 en Chile.



Los seleccionadores de Japón y Catar se ausentarán al sorteo de la Copa América 2019 por los compromisos de sus equipos en la Copa de Asia. La única duda es el colombiano Hernán Darío Gómez, seleccionador de Ecuador, cuya presencia no ha sido confirmada por la Conmebol.

La Copa América 2019 vuelve a Brasil después de 30 años

Mira el video que presenta a la Copa América Brasil 2019, a pocos días del gran sorteo.

Los 4 bombos para el sorteo de la Copa América 2019

BOMBO 1: Brasil, Argentina y Uruguay. El país anfitrión ocupará la bolilla A1, mientras que transandinos y "charrúas" serán repartidos en las zonas B y C.





Brasil, Argentina y Uruguay. El país anfitrión ocupará la bolilla A1, mientras que transandinos y "charrúas" serán repartidos en las zonas B y C. BOMBO 2: Chile (campeón vigente) junto con las selecciones de Perú y Colombia.





Chile (campeón vigente) junto con las selecciones de Perú y Colombia. BOMBO 3: Venezuela, Paraguay y Japón (invitado).





Venezuela, Paraguay y Japón (invitado). BOMBO 4: Ecuador, Bolivia y Qatar (invitado).

Páginas web para seguir minuto a minuto el sorteo de la Copa América

▷ VER AQUÍ, HOY Copa América Brasil 2019: ver el sorteo EN VIVO desde Río de Janeiro | Vía América Televisión



▷ VER HOY el Sorteo Copa América Brasil 2019 EN VIVO EN DIRECTO y GRATIS en Río de Janeiro



▷ Copa América Brasil 2019 EN VIVO el sorteo de los grupos del torneo continental por América Televisión



▷ Miguel Trauco reveló por qué decidió seguir en Flamengo y ya piensa en la Copa América 2019



▷ Copa América Brasil 2019: ver EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo de grupos desde Río de Janeiro



Nuevo lote de entradas se ofrecerán en el sorteo de la Copa América

Un nuevo lote de entradas para los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019 , incluidos 228.000 de los cerca de un millón de boletos disponibles, será puesto a la venta en Internet este viernes tras el sorteo que definirá un día antes los integrantes de los tres grupos del torneo.

Cabe señalar que este será el segundo lote de entradas a la venta, ya que un primer conjunto, también con 228 milboletos, fue puesto a la venta el 10 de enero pasado y solo en una semana el público ya había adquirido unas 116.000, incluidas todas las que habían sido ofrecidas para la final y para todos los partidos de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa América Brasil 2019?

La Conmebol confirmó que el sorteo de los grupos por la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019 se realizará el próximo jueves 24 de enero en Río de Janeiro a las 17:30 horas en Perú y Colombia; 19:30 horas en Argentina y 20:30 horas en Brasil. Como se recuerda, serán tres grupos de cuatro selecciones cada uno. Están invitados las 10 selecciones sudamericanas, Japón y la debutante, Catar, que será anfitrión del próximo Mundial 2022.

La Copa América 2019 será la XLVI edición de este torneo, la principal competencia futbolística entre selecciones nacionales de Sudamérica´. La Copa América 2019 será la XLVI edición de este torneo, la principal competencia futbolística entre selecciones nacionales de Sudamérica´. AFP

¿Dónde se juega el partido inaugural de Brasil 2019?

El partido inaugural de la Copa América Brasil 2019 será el 14 de junio en el Estado Morumbí de Sao Paulo, que tiene una capacidad para 67 mil personas. Cabe señalar que el recinto deportivo no fue sede del Mundial 2014. Por otro lado, cabe señalar que Brasil debutará en la fecha mencionada contra otra selección de acuerdo al sorteo.

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en vivo y en directo?

Perú: América Televisión

Argentina: El sorteo será emitido a las 19:30, y podrá verse a través de TyC Sports.

Chile: Se podrá ver a través de Canal 13 y TVN, transmitido a las 19:30 locales.

Colombia: Los fanáticos colombianos pueden disfrutar del sorteo a través de Gol Caracol, a las 17:30.

México: Telemundo Deportes

Estados Unidos: Telemundo Deportes

Copa América Brasil 2019, el torneo más antiguo de selecciones

La Copa América Brasil 2019 es la edición 46 del torneo más antiguo de selecciones en el mundo y regresa a Brasil después de 30 años. Esta vez el campeonato se disputará en cinco ciudades sede: Belo Horizonte, Porto Alegre, Río de Janeiro, Salvador y Sao Paulo entre las 12 selecciones participantes. Cabe señalar que el torneo reúne nueve títulos de la Copa Mundial de la FIFA y a gran parte de los futbolistas más grandes a nivel mundial.

Sedes y calendarios de los partidos por Copa América 2019

BELO HORIZONTE

Estadio Mineirao - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 19, 22 y 24 de junio

Semifinal – 2 de julio

PORTO ALEGRE

Arena de Gremio - 5 partidos

Fase de Grupos – 15, 20 y 23 de junio

Cuartos de final – 27 de junio

Semifinal – 3 de julio

RÍO DE JANEIRO

Estadio Maracaná - 5 partidos

Fase de Grupos – 16, 18 y 24 de junio

Cuartos de final – 28 de junio

Final – 7 de julio

SALVADOR

Arena Fonte Nova – 5 partidos

Fase de Grupos – 15, 18, 21 y 23 de junio

Cuartos de final – 29 de junio

SAO PAULO

Estadio Morumbí – 3 partidos

Fase de Grupos – 14 (apertura), 17 y 19 de junio

Arena Corinthians – 3 partidos

Fase de Grupos – 22 de junio

Cuartos de final - 28 de junio

Decisión del tercer lugar - 6 de julio

Todos los campeones de la Copa América 2019