Argentina y Colombia se enfrentan por el pase a la final de la Copa América 2021 en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. A los 77′ del partido, una jugada dentro del área del elenco cafetero desató la polémica, pues no se cobró un claro penal a Otamendi.

A primera vista, se dio la sensación de que el VAR entraría en acción y que el árbitro Valenzuela pausaría el juego. Sin embargo, al repasar la acción completar, la acción fue correcta.

Basándonos en las normas FIFA, la pelota no se encontraba en juego. En pocas palabras, en el momento que Otamendi cae al piso tras el jalón del jugador colombiano, aún no se había hecho la ejecución del tiro libre (córner), por lo que la falta no es sancionable.

La previa de Argentina vs. Colombia

Argentina, 14 veces ganador de la Copa América, se perfila como uno de los grandes candidatos tras una primera ronda en la que finalizó líder invicto de su zona, guiado por un imparable Messi. El capitán de la Albiceleste suma ya cuatro tantos y cuatro asistencias en lo que va del torneo.

Messi, que ha quedado libre del Barcelona, se complementa con un equipo que le permite jugar cerca del área y no hacer el desgaste de otras épocas cuando debía retroceder hasta su propio campo para iniciar el ataque.

Argentina y Colombia se han visto las caras 14 veces en la Copa América, en las que la Albiceleste se ha impuesto con siete compromisos ganados, tres perdidos y cuatro empatados, dos de estos se definieron por penales que le dieron la victoria a los ‘ches’.





