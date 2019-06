¡Blooper de Fariñéz! Lo Celso marcó así el 2-0 en Argentina vs. Venezuela por Copa América 2019 [VIDEO]

El mejor arquero del torneo también puede equivocarse. A los 74 minutos del Argentina vs. Venezuela en el Maracaná, Giovani Lo Celso marcó el 2-0 para la ‘Albiceleste’ tras un blooper de Wuilker Fariñéz, quien fue el villano de la ‘Vinotinto’ en el partido de los cuartos de final de la Copa América 2019. Definitivamente pudo hacer más el arquero del Millonario de Colombia, pero a veces es así, hasta los grandes se equivocan sobre el gramado de juego.



Disparo de Sergio Agüero, remate al medio que iba con fuerza, pero que era controlable. No obstante, Fariñéz dio el bote a un costado y Lo Celso marcó el segundo tanto de Argentina en el partido, que significó el pase automático a las semifinales del torneo sudamericano.



Argentina llegó por los pelos a cuartos, tras perder por Colombia 2-0, empatar con Paraguay 1-1 (el portero Franco Armani evitó la derrota al atajar un penal) y ganar a Catar por 2-0.



Pero su rendimiento en el torneo, y el de Messi, lejos del nivel que ofrecen en Barcelona, dejó más dudas que buenos augurios: le sobró 'Messidependencia' y le faltó juego de equipo y contundencia en defensa.



Messi se siente obligado a ganar la Copa América y sus compañeros a facilitarle la misión. Y con esa presión añadida, Argentina no ha encontrado más que algunos minutos de buen juego contra Qatar.´Ahora ganaron y están en semifinales, veremos que es lo que pasa en la siguiente etapa.

Así el gol de Lo Celso y blooper de Fariñéz en Argentina-Venezuela. (Video: América)

