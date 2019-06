¡Conectados desde Río! Bolivia vs Perú EN VIVO vía Directv y América: duelo del Grupo A en el Maracaná por Copa América

Bolivia y Perú chocan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía Tigo, Win, Bolivia TV, Directv Sports y América Televisión este martes 18 de junio desde las 5:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por el segundo duelo del Grupo A de la Copa América 2019. Sigue las incidencias, minuto a minuto, goles y mejores jugadas para toda América Latina por las señales internacionales de Directv y en Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Bolivia vs Perú

Perú viene de empatar a cero ante Venezuela en un partido en el que el VAR no convalidó dos goles a favor de los peruanos; mientras tanto, Bolivia perdió en el debut de la Copa ante el anfitrión, Brasil, por 3-0 en el Estadio Morumbi.

Bolivia vs Perú: horarios y canales en el mundo

Perú: 4:30 p.m. Directv y América Televisión

Bolivia: 5:30 p.m. Directv y Tigo Sports

Argentina: 6:30 p.m. Directv y TyC Sports

Colombia: 4:30 p.m. Directv, Caracol, RCN

Brasil: 6:30 p.m. Directv y SportTV, Premiere

Chile: 5:30 p.m. Directv

Uruguay: 6:30 p.m. Directv y Goltv

Paraguay: 5:30 p.m. Directv y Tigo Sports

Ecuador: 4:30 p.m. Directv y Goltv

Venezuela: 5:30 p.m Directv

Perder este martes en el estadio Maracaná será para Bolivia anticipar la partida de la Copa América y para Perú quedar condenado a jugarse la permanencia en un partido final contra Brasil, el líder del Grupo A que nadie parece dispuesto a destronar pero que todos quieren acompañar a cuartos de final. Cambiar lo mostrado en el debut es la consigna común a los seleccionadores Eduardo Villegas y Ricardo Gareca.



La plantilla de Bolivia, víctima de los brasileños en el partido inaugural que terminó con un 3-0, ha llegado a Río de Janeiro con un discurso contestatario: sus jugadores quieren demostrar que no son la Cenicienta del torneo.



" Siempre dicen que con Bolivia son tres puntos fáciles y es momento de mostrar que no es así y una bonita oportunidad es contra Perú", declaró el domingo el ariete Leonardo Vaca.



" Pienso que nos tratan como la cenicienta, como los peores del torneo y vamos a demostrar lo contrario", anunció el centrocampista Fernando Saucedo.



La misión, si bien no es imposible, exigirá lo mejor de su fútbol pues, además del rival de este martes, la historia indica que la Verde acumula seis derrotas seguidas en torneos de Copa América, con 18 goles en contra y apenas 3 a favor.



Cueva, quien ha cumplido un mayor periodo de reposo, es el jugador con más partidos en la era Gareca (51 de 57) y su presencia es una garantía de equilibrio en la mitad de la cancha.



En la historia común en Copa América, peruanos y bolivianos han chocado 15 veces. La Albirroja ganó ocho encuentros, empataron 4 y la Verde se impuso en 3, una en 1963 y otra en 1997.



En partidos en cancha neutral los peruanos están invictos, pues ganaron 4 y empataron 2.



Bolivia : Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo o Diego Wayar, Raúl Castro o Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero; Erwin Saavedra o Leonardo Vaca y Marcelo Moreno Martins.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano



Estadio : Maracaná, de Río de Janeiro.

Con información de EFE

► Cambia al Barza y al Madrid por Cristiano: el nuevo destino de Neymar que hará 'estallar' a toda Europa



► ¿Aló, Real Madrid? Neymar recibió 'advertencia' de Al-Khelaïfi y PSG lo vendería sin problemas



► Fin de la novela de los 120 millones: el comunicado oficial sobre el fichaje de Joao Félix por el Atlético Madrid



► Tras Hazard y Jovic: Real Madrid anunció fecha y hora de la presentación de Rodrygo