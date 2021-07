Los días llenos de fútbol van llegando a su final y es que el sábado se jugará el último duelo de la Copa América 2021 entre Argentina vs. Brasil para definir al campeón del certamen internacional. Conmebol anunció que Esteban Ostojich será el árbitro que dirigirá el choque que se llevará a cabo en el estadio de Maracaná.

Adicional al árbitro uruguayo se confirmó a Andrés Cunha como el juez del VAR. Ostojich no es ajeno para la Selección Brasileña, debido a que fue el encargado de arbitrar el partido inaugural de Brasil vs. Venezuela.

La Selección Peruana también lo conoce, el colegiado de Uruguay arbitró, también, el Perú vs. Paraguay por los cuartos de final del torneo sudamericano en el que expulsaron a André Carrillo por doble amarilla; así como, el duelo de Perú vs. Colombia por la fase de grupos

El uruguayo de 39 años es árbitro FIFA desde el 2016 y aún no posee tanta experiencia comparado con otros colegiados. A pesar de ello, es recordado por ser el cuarto árbitro de la semifinal que jugaron Brasil vs. Argentina en el 2019, dado que no cobró una posible falta de un jugador de la ‘Canarinha’ sobre un ‘albiceleste’ dentro del área.

Así como se definió al árbitro principal y el del VAR para la final, también Conmebol anunció a los encargados de dirigir el partido por el tercer puesto que lo disputarán Perú y Colombia. El brasileño Raphael Claus será el juez principal y en el videoarbitraje estará el también nacido en Brasil Wagner Reway.