El sábado 10 de julio se definirá al nuevo campeón de la Copa América. Argentina vs. Brasil jugarán la final del torneo de Conmebol en el estadio Maracaná en Río de Janeiro, por lo que Tite brindó declaraciones antes del duelo y destacó tener clara la manera en la que marcarán a Lionel Messi, la máxima estrella del conjunto ‘albiceleste’.

“Sé cómo marcar a Messi, pero no lo voy a decir. Si Argentina nos dice cómo van a marcar a Neymar, nosotros abrimos el juego y les decimos cómo vamos a marcar a Messi”, señaló el entrenador de la ‘Canarinha’ ante la pregunta de si marcarán al capitán argentino de forma individual o colectiva.

Además de cómo intentarán detener a Messi, Tite destacó la calidad del astro argentino, así como la del delantero del PSG que es pieza fundamental en el ‘Scratch’.

“Sabemos de la grandeza de dos íconos del fútbol mundial que estarán en la final. Hablar de Messi y de Neymar es hablar de excelencia, de virtudes técnicas, mentales y físicas, y de una capacidad de creación muy alta. En consecuencia, tendremos un gran espectáculo”, confirmó el DT de la Selección de Brasil.

No se sienten favoritos, a pesar de ser los anfitriones y de los resultados positivos que obtuvo Brasil a lo largo de la historia: “Eso es pasado. Mirar al pasado no sirve de referencia. Las dos selecciones llegaron invictas a la final de la Copa América y tienen los mejores números de la competición. No le veo mayor significado a eso de que Argentina lleva mucho tiempo sin ganar títulos”.

Tite no opino mucho sobre la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni: “No puedo prejuzgar y decir que Brasil merece más. No puedo hacer esa comparación por falta de conocimiento. Pero serán los 90 minutos de la final los que nos dirán quién lo merece”.





