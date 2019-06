Se quita la presión: Dudamel aseguró que "Brasil tiene la obligación y Venezuela, la ilusión"

"Este martes Brasil tiene la obligación y Venezuela, la ilusión", afirmó Rafael Dudamel , seleccionador de la 'Vinotinto', en referencia al partido que ambas selecciones disputarán en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2019.



Dudamel elogió a Brasil por la historia y por el presente del equipo que dirige su colega Tite, y agregó que la mejor manera de respetar a un rival de esa categoría es salir a vencerlo.



"Debemos hacer un juego perfecto para ganarle a Brasil, esa es casi la única manera de ganar, es un partido en el que Venezuela no tiene margen de error, porque selecciones de élite como la que vamos a enfrentar no te perdonan", dijo el timonel.



El entrenador agregó sobre el duelo de este martes en el estadio Arena Fonte Nova, de Salvador, que se lo imagina intenso porque "Brasil, por su capacidad técnica y física, hace que el rival se agrupe en su campo, y Venezuela debe jugar con personalidad, aprovechar la adrenalina de un partido así".



Dudamel fue preguntado sobre el elogio que hizo Tite de la selección venezolana, de la que aseguró que hace ya algún tiempo "dejó de ser la Cenicienta de Sudamérica".



"Hay un respeto y un reconocimiento internacional que nos hemos ganado por resultados sobre todo, por buenas actuaciones internacionales y también por el ver que cada uno de nuestros jugadores están en el exterior y están bien con sus clubes".



El seleccionador de la 'Vinotinto' reconoció que no vinieron a ganar la Copa, pero que no por eso van a perder el objetivo de dar una sorpresa y llegar lo más lejos posible, porque la gran meta es clasificarse por primera vez a un Mundial, el del 2022.



"La Copa América nos sirve para seguir creciendo, sin perder la importancia del torneo, a poco más de seis meses de las eliminatorias, que son nuestro principal objetivo. Pero la Copa es una competencia muy importante". EFE



