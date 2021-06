Canal 13 GRATIS transmite EN VIVO: Chile vs Uruguay juegan con el enlace streaming EN DIRECTO ONLINE de TVN para todo territorio chileno, en el marco de la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2021. Sigue aquí la transmisión y narración del duelo desde las 5:00 p.m. (hora chilena) y 6:00 p.m. (hora uruguaya). Ambos equipos son grandes candidatos al título por lo que promete ser un duelo muy interesante en el Estadio Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá.

La última vez que Chile y Uruguay se vieron las caras fue por la Fecha 1 de las Eliminatorias a Qatar 2022. En ese duelo, el equipo del Maestro Tabárez se impuso 2-1 ante el seleccionado por entonces dirigido por Reinaldo Rueda, actual DT de Colombia.

Luis Suárez y Maximiliano Gómez marcaron para los ‘charrúas’, mientras que Alexis Sánchez para ‘La Roja’.

Chile viene encaminada y a un paso de clasificar a la siguiente instancia. Los de Martín Lasarte igualaron frente a Argentina en el estreno del Grupo A, y luego sumaron tres puntos ante Bolivia, a la que derrotaron por 1-0 con el debut goleador del anglochileno Ben Brerenton.

Chile vs Uruguay: Horarios y TV por país:

Chile: 17.00 horas por DIRECTV Sports, Canal 13, Estadio TNT Sports, y TNT Sports Go

Bolivia: 17.00 horas por Tigo Sports

Argentina: 18.00 horas por DIRECTV Sports, TV Pública y TyC Sports Play

Brasil: 18.00 horas por Fox Sports y NOW NET e Claro

Colombia: 16.00 horas por DIRECTV Sports

Ecuador: 16.00 por DIRECTV Sports

México: 16.00 horas por SKY Sports, Fanatiz y Blue To Go Video Everywhere

Perú: 16.00 por DIRECTV Sports

Estados Unidos: 14.00 PT/ 17.00 ET por FOX Deportes, Fox Sports 1 y FOX Sports App

Chile vs Uruguay: ¿cómo verlo por Canal 13?

Uruguay, por su parte, descansó en la primera jornada, y en la segunda, la que fue su debut, cayó frente a Argentina por la mínima diferencia. Ahora, Cavani y Suárez, que juegan su última Copa América, irán en búsqueda de sus primeros tres puntos ante ‘La Roja’.

Para verlo en vivo y gratis, debes ingresar a www.13.cl, accediendo a la mejor trasmisión y aprovecha de votar por el jugador del partido. Podrás ver todos los partidos de Chile en Copa América por Canal 13.

Recuerda que la Copa América 2021 se verá de manera exclusiva por Canal 13 y a través de su web oficial de manera gratuita. No te pierdas todo el contenido de nuestro sitio web con novedades, curiosidades y toda la información del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Chile vs Uruguay: alineaciones probables:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal; Eduardo Vargas, Ben Brereton y Jean Meneses.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Jose María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO