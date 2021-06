El partido entre Brasil y Colombia estuvo marcado por la polémica, debido a una acción en la que participó involuntariamente el árbitro Néstor Pitana en el choque por la fecha 4 del torneo. Las protestas del juez, por parte del conjunto cafetero, se produjeron porque la mencionada acción terminó con el gol de Roberto Firmino para colocar el 1-1 transitorio en el minuto 77 del choque por la Copa América 2021.

La ‘Canarinha’, con tanto marcado por Casemiro en el tiempo de reposición, venció 2-1 y aseguró el acceso a los cuartos de final de la Copa América. No obstante, las repercusiones por la jugada que cambió el curso del encuentro continuaron luego del pitazo final. Por ello, Conmebol subió el diálogo que se desarrolló entre el principal y los encargados del videoarbitraje.

La secuencia señalada inició en el minuto 32 del segundo tiempo. En la escena apareció Neymar por el costado del terreno y con la intención de progresar con un pase al área colombiano. Sin embargo, la redonda impactó en Pitana, ubicado al centro. Entonces, el colegiado del VAR aclaró: “Te pegó, te pegó”.

De inmediato, el balón quedó servido para Lucas Paquetá, quien a su vez abrió por la banda con Renan Lodi. En ese instante, el principal argentino responde a sus compañeros: “Sigo, sigo, sigo”. Lo siguiente fue el centro del marcador brasileño y el cabezazo de Firmino para el 1-1. Pero, los ‘cafetaleros’ reclamaron y Pitana se amparó en el reglamento.

El video subido por Conmebol en su cuenta en YouTube, mostrando ese apartado de la regla, dice que no correspondía el bote a tierra por pegarle al árbitro, debido a que no cambió de equipo la posesión de la pelota (siguió en poder de la ‘Canarinha’) y se interpreta que no se inicia “un ataque prometedor”.

De hecho, Pitana responde a los dirigidos por Reinaldo Rueda: “Porque la sigue teniendo él”. En paralelo, los jueces del VAR le piden a su colega que no convalide el gol porque están revisando otros detalles de la acción. Cuando se comprobó que no hay posición adelantada indicaron: “Vamos Néstor, gol convalidado”.

Pitana confirmó el tanto de Firmino, pero los colombianos continuaron con las quejas. Entonces, el árbitro insiste con el mismo argumento: “Sigue la posesión del equipo”, A lo que el portero David Ospina duda y contesta: “Es así la regla, anda, es así”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR