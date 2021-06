Mientras Colombia se alista para su primer partido de la Copa América Brasil 2021 ante Ecuador en el Arena Pantanal de Cuiabá, James Rodríguez, en casa, mastica la rabia por no haber sido convocado por Reinaldo Rueda para el torneo de selecciones. Al volante del Everton no le gustó nada la decisión del entrenador, quien dijo que no veía en él en buen nivel, y no dudó en criticar la medida a través de sus redes sociales. El de Cucutá no se guardó nada.

“Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto”, dijo molesto el jugador del Everton durante un video a través de Instagram y en compañía de Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, excompañeros en la selección que fue al Mundial.

“Otra cosa es que ya te diga él ‘mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’, listo, si eso es así, cierro el culo (ndlr: se refiere en argot a quedarse callado) y me voy”, añadió el volante.

Rueda excluyó a James de la Copa América que comienza este domingo y de los duelos de Colombia contra Perú y Argentina por la eliminatoria mundialista por considerar que el jugador no tenía un “nivel óptimo”. La estrella de la selección cafetera se mostró sorprendido con la decisión y aseguró que está recuperado.

“De los 80 partidos que yo tengo ¿cuántos he jugado mal? Cinco, diez, fácil. Los otros 70 siempre rendí así que no me vengan ahora con huevonadas (falacias)”, arremetió James Rodríguez.

“Yo hago fuerza para que ganen (...) y para que hagan una muy buena Copa, porque yo quiero que los muchachos ganen”, reconoció el exvolante del Real Madrid.

El 10 encabezaba la primera nómina de Rueda tras el regreso del DT a la selección después de 15 años. El estratega asumió en 2021 las riendas del equipo en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, quien fue despedido tras una pobre campaña.





