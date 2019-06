Colombia vs. Qatar EN VIVO: Hora, fecha y canal para ver partido por la fecha 2 de la Copa América 2019

Colombia y Qatar se enfrentan este miércoles 19 de junio desde las 16:30 horas por la fecha 2 del Grupo B de la Copa América 2019 en el Estadio Morumbí de Sao Paulo. Para seguir la transmisión en Perú se puede elegir entre América TV y DIRECTV Sports. En tanto, Caracol TV emite en exclusiva en su país, y en Estados Unidos es una buena opción ver el partido por la señal de Telemundo.

En el arranque de la Copa América Brasil 2019 , la selección de Colombia mostró sus credenciales y derrotó en el debut a la Argentina de Lionel Messi. Con goles de Martínez y Zapata, los colombianos dieron el primer golpe del torneo. Ahora, en la fecha 2, su rival es Qatar , que viene de empatar 2-2 contra Paraguay.

Un triunfo de Colombia sobre Qatar confirmaría su pase a los cuartos de final de la Copa América 2019 sumando 6 puntos y dos victorias. Los cafeteros ya superaron el que habría sido el gran competidor del Grupo B -Argentina- y ahora en sus dos partidos siguientes -Qatar y Paraguay- solo debe afirmar su potencial.

El técnico de Colombia , Carlos Queiroz, realizaría algunos cambios para su partido ante Qatar. Santiago Arias volvería como lateral derecho en reemplazo de Stefan Medina, Edwin Cardona lo haría por Juan Guillermo Cuadrado y Gustavo Cuéllar por Wilmar Barrios, figura ante los argentinos.

Por su parte, la selección de Qatar demostró en su debut en la Copa América ante Paraguay que no está de paseo por Sudamérica. Tras ir perdiendo por 2-0 supo reponer sus fuerzas y lograr un angustioso empate 2-2. Su cotejo frente a Colombia podría dejarlo a la expectativa de avanzar de ronda.

Colombia vs. Qatar: Posibles titulares

Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Edwin Cardona, Gustavo Cuéllar, Mateus Uribe - Roger Martínez, Falcao García, James Rodríguez. DT: Carlos Queiroz

Qatar: Saad Al Sheeb - Pedro Miguel Correia, Bassam Al Rawi, Karim Hassan Abdel, Tarek Salman - Hasan Khalid, Assim Madibo, Boualem Khoukhi, Akram Afif - Abdulaziz Hatem, Almoez Ali.

DT: Félix Sánchez

Qatar sabe jugar al fútbol y "hay que respetarlo", dice Queiroz

Catar es un equipo al que hay que mirar con respeto porque, ante cualquier descuido, tiene la habilidad de marcar, dijo el martes el DT de Colombia, Carlos Queiroz, en la antesala del duelo entre ambas escuadras por el Grupo B de la Copa América-2019.

Llegamos "con mucha humildad, con mucho respeto por Catar (...) Estamos muy alertas, estamos preparados", dijo el portugués en rueda de prensa en el estadio Morumbí de Sao Paulo, donde este miércoles Colombia se enfrentará al campeón de Asia.

"Catar está ahí para mostrar que Asia tiene fútbol y si no se respetan las características, la capacidad del equipo (...) Miren lo que ha pasado con Paraguay", que iba ganado 2-0 y parecía liquidado el partido, pero "luego 2-2 y Catar hasta pudo terminar ganando", aseguró.

El ex DT de Irán, que conoce el desempeño del cuadro escarlata, aseguró que es "un equipo que también juega bien y casi siempre hace goles con mucha calidad, y hay que respetar".

Recordó el amistoso en que el anfitrión Brasil los venció por 2-0. "Brasil llevó bien y controló el partido, pero en el segundo tiempo, una vez que quitó el pie del acelerador... esa lección nos obliga a ver que es un partido de campeonato", sostuvo.

Queiroz celebró que la hinchada colombiana esté eufórica tras el triunfo sobre la Argentina de Messi por 2-0 en su debut en el torneo, pero hay que seguir trabajando.

"Nada llega fácil en el fútbol, nada llega de regalo, hay que tratar de hacer lo mejor porque si no los dioses del fútbol son muy malos", consideró.

Sobre la baja del atacante Luis Fernando Muriel, quien deja la selección tras lesionarse frente a Argentina, Queiroz dijo que sacarán fuerzas de esa situación.

"Lo que no mata, engorda; lo que no mata nos hace más fuertes. Esta perdida de Luis nos va a hacer estar más unidos, más fuertes y más determinados", dijo. Queiroz espera además que los "aires" de Sao Paulo le hagan mejor a su estrella James Rodríguez, quien no logró anotar en el duelo contra la Albiceleste.

"A excepción de Muriel, todos están listos para jugar mañana (miércoles) 100%", insistió. Colombia enfrenta a Catar a partir de las 18H30 locales (21H30 GMT) en busca de un nuevo triunfo que le asegure el boleto a cuartos de final.



Con información de AFP