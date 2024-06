La Copa América 2024, que se está desarrollando en Estados Unidos, terminó su primera fecha de fase de grupos el lunes 24 de junio. Selecciones como Argentina, Uruguay y Colombia sumaron de a tres y se posicionaron como candidatas a conseguir el título el próximo 14 de julio. Respecto a Perú, se mostró bastante aguerrido -como en cada edición- y empató con Chile. Los más grandes de la Concacaf, México y Estados Unidos, también iniciaron su camino con victorias y quieren ser protagonistas. A pesar de que recién se jugó la jornada 1, cada selección ya ha dejado conclusiones para lo que resta de la competencia.

La solidez defensiva y la intensidad de Perú

Por los amistosos previos a la Copa América, pocos creían en un buen resultado en el ‘Clásico del Pacífico’. Sin embargo, la Selección Peruana, dirigida por Jorge Fossati, estuvo a la altura a partir de su solidez defensiva y su intensidad en la volante. Chile, pese a que venía jugando bien, no logró hacerle daño a la Blanquirroja y el encuentro terminó 0-0. Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Araujo y Sergio Peña fueron los puntos más altos. Todavía no convence en la zona de creación y en el ataque, pero es algo que debe mejorar con el paso de los partidos. Cabe mencionar que Luis Advíncula salió del duelo por una lesión y Jorge Fossati no lo arriesgaría en la segunda fecha ante Canadá.

Perú y Chile igualaron en su debut en la Copa América. (Foto: Bicolor)

La Chile de Gareca se chocó con un muro

La ‘Roja’ llegaba al debut luego de golear por 3-0 a Paraguay en un amistoso. En tierras chilenas confiaban en un triunfo ante Perú, pero se encontraron con un muro que no pudieron derribar. El mediocampo peruano le dificultó el trabajo a Chile y los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron en la imprecisión. Les costó bastante asociarse y crear situaciones de gol. Las modificaciones en la zona ofensiva en el segundo tiempo (ingresaron Ben Brereton y Marcos Bolados por Eduardo Vargas y Víctor Dávila, respectivamente) no dieron efecto. Quedó un sabor muy amargo en Chile, que se juega gran parte de su clasificación a cuartos de final en el partido ante Argentina, vigente campeona del mundo.

Argentina y la categoría de sus jugadores

Argentina, que defiende el título de Copa América, ganó por 2-0 a Canadá en su debut en Atlanta, Georgia. La ‘Albiceleste’ posee un buen juego colectivo, pero el atrevimiento y la velocidad de los canadienses lo complicó un poco en el primer tiempo. Sin embargo, las individuales salieron a relucir y lograron anotar goles. El primero llego por medio de Julián Álvarez, luego de un gran pase de Lionel Messi a Alexis Mac Allister. Después, el astro rosarino volvió a romper líneas y esta vez la pelota fue para Lautaro Martínez, que definió de primera y marcó el segundo tanto. Los goleadores están finos. Como es habitual, el ‘Dibu’ Martínez realizó una gran atajada. Es el principal candidato a ganar el trofeo.

Argentina ganó por 2-0 a Canadá en su debut en la Copa América. (Foto: Argentina)

La valentía de Canadá en su primera Copa

Canadá está jugando su primera Copa América y, de entrada, tuvo que enfrentarse al favorito. No obstante, en el primer tiempo presionó muy bien y creó algunas ocasiones de gol. Hizo daño por la banda izquierda gracias a la potencia de Alphonso Davies y estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Stephen Eustaquio, pero el portero argentino contestó bien. Luego, no pudieron sostener el ritmo de Argentina y terminaron cayendo. Eso sí, tienen un plantel muy joven y físico que puede poner en serios problemas a cualquiera. Se juega gran parte de su clasificación ante la Selección Peruana. Un duelo que podría ser definitivo.

La roja que hasta ahora lamenta Ecuador

Ecuador debutó en la Copa América con una caída por 2-1 ante Venezuela. El duelo dejó un sabor agridulce en el combinado ecuatoriano y es que fue determinante la tarjeta roja que recibió Enner Valencia. Antes de la expulsión, que se dio a los 21 minutos, la ‘Tri’ manejó el balón, demostró su vocación ofensiva y generó ocasiones de gol. Tras la cartulina, Ecuador logró abrir el marcador por medio de Jeremy Sarmiento, pero la ‘Vinotinto’ tuvo una gran reacción en la segunda mitad y realizó una remontada. Eso sí, pese a la inferioridad numérica, luchó por el empate hasta el final. Queda pendiente verlo con once jugadores durante los noventa minutos que se vienen ante Jamaica.

Venezuela y la mano de Fernando Batista

Una vez que se fue Enner Valencia de la cancha, Venezuela comenzó a dominar las acciones y estaba cerca de abrir el marcador, pero no lo lograba. Entonces llegó un momento clave: el técnico Fernando Batista hizo ingresar al delantero Leonel Cádiz para jugar con dos delanteros en punta. Cádiz marcó el empate (1-1) y luego Bello Gil, quien también ingresó en la segunda mitad, convirtió el 2-1 definitivo, tras aprovechar los errores de ‘Dida’ Domínguez y de Willian Pacho. Ecuador no aguantó la intensidad -el hombre de menos le pasó factura- y fue un debut histórico para la ‘Vinotinto’, que sueña con ser protagonista en esta Copa América.

Venezuela remontó y venció por 2-1 a Ecuador, por la fecha 1 de la Copa América. (Foto: Conmebol)

México ganó, pero perdió a Edson Álvarez

La Selección Mexicana inició la Copa América con tres puntos tras vencer por 1-0 a Jamaica. Fue un partido bastante abierto en el que el ‘Tri’ tuvo más ocasiones de gol (11 remates al arco). Finalmente, abrió el marcador gracias a un gol de Gerardo Arteaga en el segundo tiempo. Fue una victoria luchada y en cierto punto justa. Eso sí, dejó un mal sabor la lesión de Edson Álvarez, por un problema muscular, quien iba a ser el líder del equipo en esta competencia. Se espera que el combinado ‘azteca’ muestra una mejor versión ante Venezuela. El segundo partido definirá quién se queda con el primer lugar del Grupo B.

México debutó con un triunfo por 1-0 en la Copa América. (Foto: Conmebol)

Jamaica, el más modesto de la Copa América

Jamaica ha demostrado que es uno de los rivales más accesibles de la Copa América. Es cierto que los jamaicanos son veloces, pero carecen de técnica y eso hace que el equipo sea impreciso. Eso sí, remataron cuatro veces al arco de México se mostraron bastante luchadores. El arquero Jahmali Waite fue la figura ante el ‘Tri’ y espera repetir su actuación. Van a luchar por tratar de conseguir un resultado positivo en los dos partidos que les restan ante Ecuador y Venezuela. El duelo ante los ecuatorianos será clave, pues una caída lo dejaría eliminado de la competición. Veremos cómo sale el técnico Heimir Hallgrimsson a afrontar este compromiso.

Estados Unidos va de la mano de Pulisic

Como anfitrión de la Copa América, Estados Unidos busca ser protagonista y tuvo un buen debut ante Bolivia. El elenco dirigido por Gregg Berhalter ganó por 2-0, con goles de Christian Pulisic y Folarin Balogun. El jugador del Milan fue la figura al anotar un tanto y, a su vez, dar una asistencia. El lateral izquierdo Antonee Robinson también fue un ferrocarril por la banda izquierda e hizo bastante daño. Fueron 20 remates (8 a puerta) a la selección altiplánica, que no la va a pasar bien en el torneo continental. El cuadro norteamericano, con el apoyo de su hinchada, espera llegar hasta las instancias finales.

Estados Unidos venció por 2-0 a Bolivia en su debut en la Copa América. (Foto: Conmebol)

Floja presentación de los bolivianos

Bolivia se topó de una con la realidad en su estreno en la Copa América 2024. Cayó por 2-0 ante Estados Unidos, pero pudo haber sido mucho peor. El elenco sudamericano fue bastante flojo en la marca y los estadounidense desbordaron a cada momento por las bandas. Dejaron conducir y patear en numerosas ocasiones. El arquero Guillermo Viscarra hizo buenas atajadas y salvó el arco en dos o tres ocasiones claras de gol. De esta forma, la ‘Verde’ sigue alargando una racha negativa de nueve años sin triunfos en el torneo continental. Si sigue jugando así, se despedirá de la Copa en la fase de grupos.

Uruguay tiene mucha presión y intensidad

El debut de Uruguay en la Copa América fue bastante bueno. Venció por 3-1 a Panamá. En los primeros diez minutos la ‘Celeste’ metió a los panameños contra su arco. A los 15′ ya ganaba 1-0 con un golazo de Maximiliano Araújo. Al equipo de Marcelo Bielsa no le gusta hacer toques intrascendentes, sino que de frente se va al arco rival. Le puso mucha intensidad y ritmo físico al partido. Tuvo varias ocasiones claras de gol. Eso sí, en el segundo tiempo se le acabó el combustible y Panamá reaccionó y tuvo un par de chances para empatar. Sin embargo, sobre el final, el goleador Darwin Núñez y Matías Viña sentenciaron el resultado.

Uruguay ganó por 3-1 a Panamá en su debut en la Copa América. (Foto: Uruguay)

Panamá tiene falencias en ataque y defensa

En el primer tiempo del partido con Uruguay, Panamá fue prácticamente arrinconada y no pudo hacer mucho para evitar la marea ‘celeste’. Eso sí, se fue al descanso apenas con el 1-0 en contra. En la segunda mitad, los ‘charrúas’ salieron con dudas y los panameños aprovecharon para voltear la torta: el delantero José Fajardo tuvo el empate, pero el arquero Sergio Rochet contestó bien. Luego, Roderick Miller tuvo otra clara para los centroamericanos. Tuvieron un par de opciones, pero no supieron capitalizar y Uruguay terminó sentenciando el duelo. Antes de que suene el pitazo final, Michael Murillo decoró el marcador. Se juegan una final contra Estados Unidos en la próxima fecha.

Colombia sigue en racha y alarga el invicto

Colombia tuvo un gran debut en la Copa América 2024, tras vencer por 2-1 a Paraguay en un partido bastante luchado. En el primer tiempo, el cuadro ‘cafetero’ fue ampliamente superior y se puso arriba en el marcador con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. En ambas ocasiones asistió James Rodríguez, quien es el orquestador del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. El conjunto está desplegando un buen fútbol y tiene muchas armas de ataque. Luis Díaz también es importante con su velocidad. Sin embargo, en la segunda mitad la ‘Albirroja’ tuvo una gran reacción y puso contra las cuerdas a Colombia. Pero el equipo supo aguantar el resultado y terminó quedándose con los tres puntos. Lleva 24 partidos sin perder (21 con Lorenzo como DT) y quiere su segunda Copa América.

Colombia ganó en su debut en la Copa América 2024. (Foto: Conmebol)

Paraguay tiene actitud, pero cosas por mejorar

Luego de que los colombianos fueran muy efectivos en la primera parte, parecía que Paraguay la iba a seguir pasando mal en el segundo tiempo. Pero el equipo dirigido por Daniel Garnero mostró mucha actitud en el juego -fiel a su historia- y presionaron y encontraron el descuento mediante el gol de Julio Enciso, tras un gran centro de Ramón Sosa. Con más garra que fútbol, los ‘guaraníes’ se fueron con todo en busca del empate y estuvieron cerca de lograrlo. Equipararon las cosas y ya no hubo mucha diferencia en los remates a portería en los noventa minutos. El diferente es Enciso y Miguel Almirón, otro de los más peligrosos, no tuvo una buena presentación. Se juega su clasificación a la siguiente etapa en el duelo contra Costa Rica.

A Brasil le faltó claridad en el área rival

Brasil no tuvo el debut esperado en la Copa América 2024. Empató sin goles con Costa Rica y dejó más dudas que certezas. Es cierto que dominaron las acciones y tuvieron las ocasiones más claras de peligro, pero no estuvieron finos en los últimos metros y no pudieron anotar un solo gol. Tampoco mostró un buen juego. Pese a contar con jugadores como Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo y Vinícius Júnior en la zona ofensiva, apenas hubo cuatro remates a portería. Ante rivales que se echen atrás, la ‘Canarinha’ debería tener la habilidad para romper la red rival. Quedó en debe. Veremos cómo le va en la segunda jornada ante los aguerridos paraguayos.

Brasil y Costa Rica igualaron en la fecha 1 del Grupo D de la Copa América. (Foto: Conmebol)

Costa Rica, su fortaleza es la defensa

Las veces que Brasil llegó hasta el área y estuvo mano a mano con el arquero Patrick Sequeira, este respondió muy bien y salvó a su equipo. Los defensores Jeyland Mitchell y Juan Pablo Vargas formaron un verdadero muro que los brasileños pasaron en contadas ocasiones. Poca claridad en el mediocampo y en el ataque, pero Costa Rica sabe que los rivales de su grupo son más fuertes y, con sus armas, buscarán dar el golpe en los partidos restantes. No tuvo ni un solo remate a puerta ante la ‘Verdeamarela’. Su próximo reto es ante Colombia y se juega una gran chance de clasificar a la siguiente instancia.





