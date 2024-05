A poco más de un mes para el inicio de la Copa América 2024, la emoción es desbordante entre jugadores e hinchas del mundo del fútbol. Se trata del torneo de selecciones más importante del continente, por lo que todos los participantes buscarán dar lo mejor de sí para quedarse con el título. Uno de ellos es Brasil. cuyo entrenador, Dorival Junior, anunció este viernes la lista de convocados para el certamen de Estados Unidos liderada por Vinícius Júnior, Endrick, Raphinha, Rodrygo Goes y Éder Militão, y de la que quedaron fuera Neymar y Casemiro. Uno por lesión y el otro por bajo rendimiento.

El delantero del Al Hilal de Arabia Saudita no llegará a tiempo para disputar el torneo continental, que comienza el 20 de junio del 2024, a pesar de la buena evolución que ha presentado después de romperse el ligamento cruzado y el menisco de su rodilla izquierda en un encuentro de Eliminatorias Sudamericana en octubre de 2023.

Otra de las grandes ausencias en la lista es la de Casemiro. El centrocampista del Manchester United ha sufrido diversas lesiones esta temporada y no estará en el torneo. En una campaña marcada por la irregularidad para los de Old Trafford, el volante no ha mostrado el mejor de sus rendimientos a las órdenes de Erik Ten Hag, para malestar de todos los aficionados de los ‘Red Devils’.

La divulgación de la convocatoria estuvo marcada por un emotivo recuerdo a las víctimas de las devastadoras inundaciones que sufre el sur de Brasil y que han dejado hasta el momento 114 muertos, 146 desaparecidos y más de 400.000 desplazados en el estado de Rio Grande do Sul.





Las grandes novedades de Brasil





Una de las novedades es el regreso de Militão, después de recuperarse de su grave lesión en la rodilla, que le hizo perderse gran parte de la temporada con el Real Madrid. Dorival dijo estar “seguro de que llegará muy bien” a la competición, recalcando que el Real Madrid le está dando minutos para el tramo final de LaLiga, así como para la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

En la convocatoria también estará Endrick, el joven del Palmeiras y futuro jugador del Real Madrid, a sus 17 años; Raphinha, que ha cuajado una buena campaña con el FC Barcelona; y Rodrygo Goes, compañero de Vinícius en el conjunto blanco. Del Girona, equipo revelación en LaLiga, figuran el lateral Yan Couto y el extremo Savinho, para sorpresa en la ‘Verdeamarela’.





La agenda de partidos de Brasil





Brasil debutará en la Copa América el 24 de junio con Costa Rica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Antes jugará dos amistosos de preparación contra México y Estados Unidos, los días 8 y 12 de junio en Texas y Florida, respectivamente.

La Copa América será el primer gran test para Dorival Júúnior, en el cargo desde enero y quien en sus dos primeros partidos al frente de Brasil ganó a Inglaterra en Wembley (0-1) y empató con España en el Santiago Bernabéu (3-3).





La convocatoria de Brasil para la Copa América:





Porteros: Alisson (Liverpool-GBR), Bento (Athletico Paranaense) y Ederson (Manchester City-GBR).

Defensas: Danilo (Juventus-ITA), Yan Couto (Girona-ESP), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Wendell (Oporto-POR), Beraldo (PSG-FRA), Éder Militão (Real Madrid-ESP), Gabriel Magalhães (Arsenal.GBR) y Marquinhos (PSG-FRA).

Centrocampistas: Andreas Pereira (Fulham-GBR), Bruno Guimarães (Newcastle-GBR), Douglas Luiz (Aston Villa-GBR), João Gomes (Wolverhampton-GBR) y Lucas Paqueta (West Ham-GBR).

Delanteros: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Oporto-POR), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Raphinha (Barcelona-ESP), Rodrygo Goes (Real Madrid-ESP), Savinho (Girona-ESP) y Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP).

¿Cuántas veces ha ganado Brasil la Copa América?





La selección de Brasil ha ganado un total de 9 Copas América. Sus victorias se distribuyen a lo largo de varias décadas, demostrando la rica historia y el éxito continuo de la selección brasileña en este torneo de fútbol sudamericano. Las victorias de la ‘Canarinha’ son las siguientes: 1919 (Brasil fue anfitrión del torneo inaugural), 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 y 2019.

Brasil se proclamó campeón de la Copa América 2019 tras derrotar a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

