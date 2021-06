La segunda jornada de la Copa América Brasil 2021 arranca este jueves 17 de junio y en esta nota te traemos las mejores cuotas del mercado de apuestas deportivas gracias a DoradoBet. Más que complacidos pueden sentirse Brasil, Colombia y Paraguay, ganadores en el primer round del torneo. El anfitrión y campeón defensor, y los cafeteros vuelven al ruedo el jueves y una nueva victoria les pondría los cuartos de final a la vista.

El que pega primero pega dos veces, por eso el clima distendido en las concentraciones de la ‘Seleçao’ en la Granja Comary, en Teresópolis, y de los colombianos en Goiania (centro), líderes del Grupo B con 3 puntos al derrotar a Venezuela (3-0) y Ecuador (1-0) en el debut.

Con Perú, finalista en 2019, en el horizonte, Tite comenzó a delinear el probable once inicialista del jueves en el estadio olímpico Nilton Santos en Rio de Janeiro, causante del enojo del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, por el mal estado del campo en el 1-1 contra Chile.

Siempre con el astro Neymar en el frente de ataque, cinco serían las variantes en la formación respecto a la que derrotó a la Vinotinto: Thiago Silva en lugar de Marquinhos, Fabinho por Casemiro, Everton Ribeiro por Lucas Paquetá, Everton ‘Cebolinha’ tomando el lugar de Gabriel Jesus y Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ por Richarlison.

El seleccionador brasileño había advertido que de acuerdo con los resultados aplicaría rotaciones en el equipo para ofrecerle minutos a todos los jugadores, un banco de pruebas pensando en la eliminatoria sudamericana para el Mundial-2022 y de la que es sólido líder.

La apuesta de Muriel

En Colombia la baja por lesión del lateral izquierdo Yairo Moreno, sufrida en el primer tiempo ante Ecuador, empañó tibiamente el buen inicio del tercer ciclo de Reinaldo Rueda como seleccionador nacional.

Con la trabajada victoria ante la Tricolor, los cafeteros encadenaron tres valiosísimos resultados, que iniciaron en la reciente fecha doble de junio por el premundial con la goleada a Perú 3-0 en Lima y el 2-2 con la Argentina de Messi en Barranquilla cuando perdían por 0-2.

“Esta es una selección que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer una gran Copa América, y, ¿por qué no? ganarla”, dijo con contundencia el delantero Luis Muriel (Atalanta).

Y fue por más. “No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar”, agregó el tercer máximo artillero de la Serie A italiana en la pasada campaña.

Sobre Venezuela, el rival del jueves en el estadio olímpico Pedro Texeira, en Goiania, Muriel indicó que “es un equipo que deja jugar un poco más” comparado con el arrollador despliegue de Ecuador.

Por un mejor baile

Después del lánguido 1-1 en Rio, Argentina y Chile tendrán el viernes la posibilidad de rectificar el camino o, por el contrario, estancarse y comenzar a pensar en la matemática como ayuda.

La Roja irá a la mundialista Arena Pantanal en Cuiabá (centro) a verse las caras con Bolivia, víctima de Paraguay el lunes en Goiania, mientras que Messi, en Brasilia, espera amargarle el debut al Uruguay de su amigo Luis Suárez.

“Tenemos que convivir con la ambición de conseguir cosas importantes. Cada torneo que afrontamos con la selección tenemos que vivirlo de la misma manera”, dijo Suárez en rueda de prensa virtual en Montevideo, un día antes del viaje de la Celeste a Brasil.

Pero ‘el Pistolero’ tenía dos balas más en la recámara y las disparó. “Uno es consciente de la edad que tiene (34 años). A medida de que van pasando los años uno se da cuenta que se acerca el final. En mi caso esta Copa América va a ser la última”, sostuvo el ariete del Atlético de Madrid.

Y Messi no podía quedar fuera de la conversación. “Con Leo la relación siempre es de amistad, pero adentro de la cancha esa amistad no existe, como me tocó enfrentarlo con el Barcelona y en otras ocasiones con Argentina”, advirtió el ‘9’ charrúa.

PARTIDO LOCAL EMPATE VISITA Colombia vs. Venezuela 1.33 5.20 11.00 Brasil vs. Perú 1.21 6.80 14.00 Chile vs. Bolivia 1.22 6.40 14.00 Argentina vs. Uruguay 2.14 3.30 3.70

